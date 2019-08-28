شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف خريطة برامج قناة الزمالك الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور النقاب عن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة حيث من المقرر ظهورها للنور مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويتساءل جمهور الفريق الأبيض عن تردد قناة الزمالك والبرامج المقرر بثها على القناة والتي ستتحدث عن النادي الأييض، مع متابعة لكافة الألعاب داخل النادي وعلى رأسها كرة القدم.

وسيكون تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6.

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وعن البرامج المقرر بثها على القناة كالتالى.

توك شو رئيسي

برنامج ألعاب أخرى

برنامج ناشئين

برنامج صباحي