شكرا لقرائتكم ممدوح الششتاوي: هدفنا الوصول إلى 200 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، أن الأخيرة وضعت خطة للوصول إلى 195 أو 200 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب.

قال الششتاوي في تصريحات تلفزيونية: "حققنا حتى الآن 143 ميدالية، وهذا يدل على أن خطة اللجنة الأوليمبية تسير بشكل سليم"، موجهًا الشكر لاتحاد السباحة خاصة وأنه الأكثر تحقيقًا للميداليات الذهبية في البطولة.

وتابع أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية رفض حضور اجتماعات البحر المتوسط للبقاء بجوار بعثة دورة الألعاب الأفريقية، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية، تسعى للحصول على دعم مالي أكبر للألعاب الأخرى.