شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تنظيم الدورى أولوية قصوى عن تعيين مدرب للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه غدًا.

قال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للفريق القومي.

وتابع أنه لم يصرح في الإعلام بإعلان اسم المدرب غدًا وإنما قال إنه من المحتمل إعلان اسمه غدًا.