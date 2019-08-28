منذر الكبيِّر مدرباً لمنتخب تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس تعيين منذر الكبيِّر مدرباً للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى عام 2022، خلفاً للفرنسي ألان جيريس الذي فسخ التعاقد معه بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف.

وأورد الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: قرر المكتب الجامعي التعاقد مع منذر الكبيِّر ليكون مدرباً للمنتخب الأول لمدة 3 سنوات، أي حتى عام 2022 الذي يشهد إقامة النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم.

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وسيتم تقديم المدرب الجديد وجهازه الفني في مؤتمر صحفي غداً الخميس.

وسيتولى الكبيِّر البالغ من العمر 49 عاماً، الإشراف على المنتخب الوطني للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تولى تدريب أندية محلية أبرزها الترجي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي.

ويأتي تعيين المدرب الجديد بعد نحو أسبوع على إعلان الاتحاد التونسي فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم ألان جيريس، بعد أسابيع من قيادته المنتخب للحلول رابعاً في نهائيات أمم إفريقيا 2019.