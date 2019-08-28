«الهيئة» لا تعترف بقرار «الأولمبية» بخصوص ألعاب القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : أحمد مصطفى

يبدو أن فصول أزمة اتحاد الإمارات لألعاب القوى لن تنتهي، فبعد قرار اللجنة الأولمبية الوطنية بقبول استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق وحل الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، التي قامت في وقت لاحق بتشكيل لجنة للانتخابات، وتم بعدها الكشف عن هوية المرشحين لرئاسة الاتحاد والعضوية، نما إلى علمنا أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت من جانبها وبشكل مفاجئ عدم الاعتراف بما قامت به اللجنة الأولمبية الوطنية، وكذلك إيقاف التعامل مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد سواء على المستوى المالي أو الإداري أو التنظيمي لحين توفيق أوضاع الاتحاد بما يتفق مع الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية وأحكام ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، وأرسلت «الهيئة»خطاباً رسمياً إلى اللجنة الأولمبية، حصل «الخليج الرياضي» على نسخة منه، جاء فيه: «لاحظت الهيئة العامة للرياضة أن اللجنة الأولمبية ما زالت تواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تمثل تدخلاً كبيراً في أعمال اتحاد الامارات لألعاب القوى وتخبطاً واضحاً لسلطة مجلس إدارة الاتحاد المنتخب والذي اكتسب مشروعية أعماله من سلطة الجمعية العمومية، وأن الهيئة العامة للرياضة لا تود أن تزج بنفسها في هذا الشأن حرصاً منها على احترام القواعد الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي الدولي الذي يمنع التدخل ويحظر أن تكون هناك سلطة طرف ثالث في أعمال الاتحادات الرياضية الوطنية، كما أن الهيئة تؤكد على تبعية اتحاد الإمارات لألعاب القوى لاتحاده الدولي وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي الدولي».

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وكان «الخليج الرياضي» قد انفرد قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في شهر يونيو الماضي، بأن الهيئة رفضت استضافة اجتماع الجمعية العمومية في مقرها، كما أشرنا لوجود أزمة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية وهو ما نفاه أحد المسؤولين باللجنة بشكل شفهي «للخليج الرياضي» خلال الجمعية العمومية وأكد على أن الأمور تسير بشكل طبيعي دون أي خلافات!

ووضع خطاب الهيئة العامة للرياضة العديد من التساؤلات حول آليات تعاملها خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد، خاصة من الجانب المادي بعد إيقافها تماماً إرسال الحصة المالية المخصصة للاتحاد، ومن أبرز التساؤلات: كيفية تعامل الهيئة مع الإدارة الجديدة للاتحاد التي سيتم انتخابها الشهر المقبل، بعد إعلان أسماء المرشحين على مقاعد الرئاسة والعضوية، بما أنها أعلنت رسمياً عدم الاعتراف بقرار الأولمبية بقبول استقالة المجلس السابق واللجنة المؤقتة التي قررت إجراء انتخابات تكميلية تنتهي مع نهاية الدورة الانتخابية الحالية والتي تنتهي العام المقبل.

ويذكر أن رسالة الهيئة العامة للرياضة إلى اللجنة الأولمبية جاءت بعد الخطاب الذي تم إرساله من قبل الأخيرة إلى هيئة الرياضة والمعنون بتوصيات المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الوطنية بشأن مجلس إدارة اتحاد الامارات لألعاب القوى، وكذلك أن اللجنة الأولمبية قد أكدت من قبل أنها استندت للمادة 21 من الميثاق الأولمبي لدولة الإمارات في أزمة اتحاد الإمارات لألعاب القوى والتي تنص على التصدي لكل التجاوزات في مجال تطبيق اللوائح والقرارات التي تصدرها المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أو المؤسسات الرياضية التي تعترف بها اللجنة، والتدخل في إيقافها واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية بأي شكل تقرره اللجنة، وأيضاً من خلال الرقابة والإشراف على نشاط المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية، ومتابعة تطبيق أنظمتها وقوانينها، بما يتوافق مع أحكام الميثاق، إضافة إلى الرقابة على أعمال الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات العامة والاتحادات الوطنية.