فان روين مع الأفضل في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الجنوب إفريقي إريك فان روين لقب البطولة الاسكندنافية؛ بعد منافسة مع الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك في السويد، ليحصل على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة.

وقفز فان روين بهذا الفوز من المركز ال19 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي»؛ بعد أن كسب 460 نقطة.

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واقترب فيتزباتريك بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2016 من «التوب 50» أو لائحة أفضل خمسة لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد انتقاله من المركز التاسع إلى المركز السادس؛ بعد حصوله على المركز الثاني للمرة الثالثة هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه شارك دين بورميستر وهنريك ستينسون الفائز مرتين ببطولة جولة موانئ دبي العالمية في المركز الثالث في البطولة، وانتقل بورميستر من المركز 142 إلى المركز 101.. بينما تقدم ستينسون من المركز 35 إلى 24 في ترتيب «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم.