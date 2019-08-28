شكرا لقرائتكم خبر عن دخان يوقف مباراة في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب دخان بإيقاف مباراة بالدرجة الثالثة في البرازيل 7 دقائق في ملعب ريو برانكو بين أتلتيكو أكريانو وضيفه لوفردينزي. ووفقاً لنادي أتليتكو أكريانو تأخر وقت صفارة البداية 15 دقيقة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في الملعب، ولم يكن هناك دخان في ملعب التمرينات المجاور قبل بدء المباراة التي انتهت بفوز أكريانو 3-2. يذكر أن الدخان الناجم من حرائق غابات الأمازون المشتعلة حالياً بدأ يشكل سحابة كثيفة فوق البلاد، ومن المتوقع ارتفاع عدد المباريات المتضررة منه.

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