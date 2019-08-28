زيارة منزلية أقنعت فاتي ببرشلونة ورفض عرض الريال

اعترف نادي برشلونة بارتكاب خطأ بعد نشر صورة نجم ريال بيتيس السابق وبرشلونة الجديد فيربو جونيور على موقع النادي الرسمي في تويتر، وهو مبتسم عقب فوز برشلونة 5-2 في الكامب نو على بيتيس وتغريدة «جونيور يعرف، بارسا بيتيس».

اتهم مشجعو بيتيس النادي الكاتالوني ب «قلة الاحترام» وكتب أحدهم: «برافو بارسا، أي درس تقدمونه في احترام المنافسين بهذه التغريدة؟». ورد النادي بتغريدة أطول من تغريدة فيربو وكتب: «يتقدم برشلونة باعتذاره الخالص لبيتيس في حال سبب لمشجعيه أي أذى بما يخص تغريدة يوم الأحد. لم نتعمد التقليل من احترامكم، وكنا مخطئين بنشر الصورة، لكننا كنا نعرف أن مواجهة بيتيس ستكون مناسبة خاصة لجونيور».

ولم يهدئ الاعتذار الرسمي غضب مشجعي بيتيس وكتب أحدهم: «لم يعجبني الاعتذار ولم يحدث فارقاً، لأن اعتذاركم بحد ذاته يجذب الأنظار أكثر للتغريدة الأولى».

وفي سياق متصل، شارك أنسو فاتي وكارليس بيريز في تمرينات برشلونة يوم الاثنين، بيد أن وسائل الإعلام العالمية ركزت على المتحدر من غينيا بيساو. وكشف فكتور فالديز الذي يدرب فريق جونيور«A» بالأكاديمية حالياً عن عدم شعوره بالمفاجأة من تألق فاتي (16 عاماً) وقال: «لست متفاجئاً على الإطلاق، لعب تحت قيادتي فترة قصيرة، لكنه موهوب ويحتاج إلى الحرية كي يربك الخصوم ويحدث الفوضى في صفوفهم. إنه حاسم في منطقة الجزاء وواحد من ملوك الهجوم في فريقي ويملك حس البطل وأشكر فالفيردي، لأنه سمح له باللعب مع الفريق الأول وهو بهذا السن الصغيرة رغم أني حزين، لأنه ترك فريقي. اتصل بي بعد مشاركته الأولى أمام بيتيس ونصحته بعدم نسيان جذوره. أتذكر عندما جاء لفريق الرديف «B» وهو يشتكي من ألم في أصبع قدمه ولم يلعب أول مباراة فقلت له أرني الحذاء التي ترتديه، كان زوج أحذية كارثي واشترينا له حذاء وفي المباراة التالية سجل لنا هدفين». وبعث فالديز برسالة لفاتي عندما استدعاه المدرب فالفيردي للتمرن مع الفريق الأول قال له فيها: «استمتع بالكامب نو أيها الصغير، إذا لعبت مع الفريق الأول فليس لدي شك بأنك ستحلق».

Advertisements

وكشف بوري والد فاتي الذي التحق بأكاديمية لاماسيا في سن ال 10 عن رفض ابنه عرضاً مغرياً من ريال مدريد كان أكبر من عرض برشلونة أيام لعبه في إشبيلية وقال: «جاء أنسو لأسبانيا بسن ال 6 أو ال 7 وأنا هاجرت قبله ولم أكن أعلم أنه يحب الكرة ويلعبها. قال لي مدربوه ابنك موهوب جداً ويراوغ ويعبر جميع اللاعبين. كنا في إشبيلية وعرض علينا ريال مدريد عرضاً مالياً أفضل من برشلونة لكن الاختيار وقع على برشلونة، لأن ممثليه زاروا منزلنا وأقنعوني. قال لي ألبرت بويج المدير الرياضي لفرق الشباب السابق أن على ابني التوقيع لبرشلونة.

التحق فاتي بعمر 10 سنوات في برشلونة في 2012 مع شقيقه بريما المسجل أيضاً في النادي وفاز مع كل فريق في الفئات لعب معه (دون ال 13 ودون ال 14 ودون ال 15 ودون ال 16) ولعب الموسم الماضي في فريق دون ال 18 وكان الهداف برصيد 15 هدفاً ولا يزال يقيم في سكن لاماسيا للاعبين الناشئين.

ولم يمانع فاتي في 2015 ن اللعب مع فريق دون ال 15 عاماً في ديربي أمام إسبانيول رغم أنه كان حينها ضمن فريق دون ال 16. تعرض في تلك المباراة للضرب وكسر عظمين في ساقه اليمنى وغاب عن اللعب 6 أشهر، لكن تضحيته لم ينسها النادي الذي يعتقد أن شخصيته ذهب مثل موهبته. وعن مشاركة أنسو الأولى قال والده: «عندما اتصل وقال لي إن فالفيردي استدعاه لمباراة مع الفريق الأول بكيت أنا ووالدته، وعندما شاهدناه وهو يلعب طرنا من السعادة». وتهافت الصحفيون بعد المباراة على سؤال المدرب عن فاتي، ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، بدلاً من جريزمان الذي سجل هدفين، كما هي حال ميسي الذي فضل عناقه وتهنئته. وتوقع مراقبون أن يحتل المهاجم موقع الجناح الأيسر، كما يمكنه اللعب في وسط الهجوم كحامل رقم 9.

وقع فاتي في يوليو/‏ تموز الماضي عقداً مع برشلونة يبقيه حتى 2022 مع خيار تمديد عامين إضافيين ووضع النادي الكاتالوني شرطاً جزائياً بقيمة 91 مليون جنيه استرليني والدقائق ال 12 التي لعب فيها أمام بيتيس كانت كافية لإقناع الجميع بأن نجماً أجنبياً جديداً سيبزغ من سماء لاماسيا، لكنه على خلاف ميسي أعلن ولائه لمنتخب الماتادور.