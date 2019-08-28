شكرا لقرائتكم خبر عن عودة منتخب الدراجات من طواف إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت بعثة المنتخب الأول للدراجات، بعد المشاركة الناجحة في طواف إندونيسيا الدولي، والتي حقق فيها منتخبنا نتائج إيجابية ومراكز متقدمة، رغم قوة المنتخبات والفرق المشاركة، والتي تضم في صفوفها نخبة من نجوم الدراجات.
وأكد عبد الناصر عمران الشامسي، أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن الاستفادة من المشاركة في الطواف الإندونيسي تعتبر جيدة، نظراً لارتفاع مستوى الطواف، وأيضاً للظروف التي تعرض لها بعض اللاعبين، وخاصة قائد المنتخب يوسف ميرزا الذي أصيب في إحدى المراحل وتبعها وعكة صحية ألزمته الفراش، مشيراً إلى أن المنتخب سيواصل تدريباته اليومية، حسب برنامج الإعداد للمشاركة في البطولات العربية والقارية المقبلة.
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