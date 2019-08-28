كونتيس: الطرد نقطة التحول في المباراة وكنا نستحق التعادل

لم يستطع فريق حتا المحافظة على تقدمه بهدفين في أول ربع ساعة من المباراة التي جمعته أمس الأول مع ضيفه فريق الوصل على ملعب استاد حمدان بن راشد في حتا ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، ليخسر برباعية مقابل ثلاثة أهداف. وأنهى حتا الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف لكن بعد بداية الحصة الثانية بعشر دقائق خسر حتا جهود لاعبه وليد سراج الذي لمس الكرة بيده، بعدها أدرك الوصل التعادل وتقدم في النتيجة، لكن حتا أكد أنه فريق جيد ومميز عندما أدرك التعادل قبل النهاية بدقائق بيد أنه لم ينجح في الحفاظ على النتيجة في الوقت بدل الضائع.جملة من المكاسب حققها حتا من هذه المباراة حيث أبانت للمدرب اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني للفريق أن لاعبيه قادرون على اللعب تحت الضغط بعد النقص العددي الذي تعرضوا له خلال المباراة ورغم ذلك كان من الممكن أن يخرجوا بنقطة من المباراة، كما أن اللقاء أكد أن «الإعصار» لن يكون صيدا سهلا في الموسم الجديد وسيشكل خطورة كبيرة على الأندية المنافسة في دوري الخليج العربي.

وأوضح اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا أن فريقه قدم مباراة مميزة رغم الخسارة، مشيراً إلى أن النقص العددي أثر كثيراً في الفريق. وهنأ المدرب اليوناني لاعبيه بالأداء وقال إنهم كانوا على قدر المسؤولية وأضاف: أهنئ اللاعبين بهذا الأداء، لقد قدموا مستوى مميزاً يبشر بفريق سيكون مميزا في بطولة الدوري. سعيد جدا بما قدمناه خلال المباراة وحزين للخسارة، كنا نستحق نقطة من هذه المباراة ولكن النقص العددي أثر كثيرا في الفريق. لقد لعبنا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 من عمر المباراة وهذا الأمر ليس سهلا عندما تواجه فريقا مميزا مثل الوصل. الطرد شكل نقطة تحول في المباراة ومن الصعب أن نحافظ على النتيجة في ظل هذه الظروف، كما أننا ارتكبنا العديد من الأخطاء استغلها لاعبو الوصل جيداً، على كل حال كانت مباراة جيدة ولكن النتيجة لم تكن كذلك.

وأكد كريستوس أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى وقال: نحن نقدم أداء جيداً ومتطوراً من مباراة لأخرى وأعتقد مع بداية الدوري واكتمال صفوف الفريق سنكون فريقاً جيداً في الدوري.

وأضاف: لدينا أسلوبنا في اللعب الذي نحاول أن نقدمه في المباريات، نحاول أن نلعب بطريقتنا ونخلق فرصاً للتسجيل بناء على أسلوب لعبنا. حاولنا ذلك في مباراة الوصل وقدمنا 35 دقيقة مميزة من عمر اللقاء، لقد واجهنا فريقاً كبيراً ويمكن أن يسجل من أنصاف الفرص ولديه لاعبون جيدون خاصة في الهجوم، ولو لم أخسر لاعباً خلال اللقاء لما خسرنا المباراة.

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وعن غياب اللاعب ريكاردو فلنتيني أوضح المدرب كورتيس أنه يعاني إصابة في العضلة الخلفية وفضل إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

من جانبه أوضح الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن فريقه قدم مباراة كبيرة ونجح في قلب تأخره بهدفين لفوز كبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وقال: لقد كانت مباراة جيدة من فريقنا وأنا سعيد بالنتيجة، وسعيد أكثر بأداء اللاعبين بعد ان نجحوا في العودة في المباراة وسجلوا أربعة أهداف، وكان من الممكن ان تكون النتيجة أكثر من ذلك لو استغل اللاعبون كل الفرص التي اتيحت لهم أمام مرمى حتا، ولكن في النهاية حققنا الفوز. وأضاف: اعتقد أننا صعبنا المباراة علينا عندما قبلنا هدفين. هذا الأمر يبدو طبيعيا لان الموسم في بدايته كما أن الأجواء الحارة أثرت في أداء اللاعبين، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، عندما كنا متأخرين بهدفين في المباراة كان لدي ثقة كبيرة في أن اللاعبين سيعودون في المباراة.

وهنأ ريجيكامب فريق حتا بالأداء المميز مبيناً أن النقص العددي ربما أثر في مستوى الفريق لكن في النهاية يعتبر فريقاً جيداً، وأكد أن المباراة فرصة جيدة للاعبيه للتعود أولاً على الأجواء الحارة والرطوبة العالية وثانيا على الضغوط التي قد تواجههم في الموسم عندما يتأخر الفريق في المباريات. وقال: اللاعبون لم يعتادوا بعد على لأجواء، لكن مع بداية مباريات الدوري ستكون الأمور افضل، أعتقد أن أهم شيء حدث هو أننا فزنا في المباراة.

وعن هل أنقذ اللاعب البرازيلي ليما الوصل من الخسارة قال ريجيكامب: لقد تحدثت كثيرا أن ليما يمثل أهم لاعبي الفريق، ولقد قلت إننا نبني فريقاً حول ليما، لكن علينا أن لا ننسى أن ليما جزء من الفريق، والفريق كله قدم مباراة جيدة، جميع اللاعبون جيدون ويبقى ليما من أفضل اللاعبين في الدوري عندما يكون في كامل لياقته، فهو لاعب يملك مهارة عالية ودقة في التصويب ولا يخطئ المرمى كثيراً.