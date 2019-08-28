عادل رامي ينضم إلى فنربغشة التركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فنربغشة التركي لكرة القدم أمس التعاقد مع المدافع الفرنسي عادل رامي لموسم واحد على الأقل، بعد أسبوعين من فسخ نادي مرسيليا الفرنسي تعاقده معه لأسباب انضباطية. وأورد النادي التركي في بيان أنه: وقعنا عقداً لعام مع خيار عام إضافي، مع المدافع المخضرم. البالغ من العمر 33 عاماً، والذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018.

وكان مرسيليا قد أعلن في 13 أغسطس، فسخ تعاقده مع رامي مع دون إيضاح أسباب ذلك لكن تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن خلفيات انضباطية، لاسيما غياب المدافع عن حصة تدريبية للنادي الجنوبي في أواخر الموسم الماضي، بغرض المشاركة في برنامج تلفزيوني.