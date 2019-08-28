شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى بريطاني يشتري نيس الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل الملياردير جيم راتكليف، أغنى أغنياء بريطانيا، شراء نادي نيس الفرنسي عبر مجموعته «أنيوس للطاقة» التي تملك أيضاً نادي لوزان المنافس بالدرجة الثانية في سويسرا. وأصدرت المجموعة بياناً رسمياً أشارت فيه إلى الصفقة، وعبرت عن تطلعاتها في أن ينافس نيس باستقرار على الصعيد الأوروبي. وكانت «أنيوس» اشترت في مايو/ أيار الماضي فريق «تيم سكاي» للدراجات الناجح جداً، وأطلقت عليه اسم «فريق انيوس». وكانت شبكة BBC ذكرت أن راتكليف عرض 100 مليون يورو مطلع العام لشراء النادي الفرنسي، لكن السلطات الفرنسية لم تكمل الإجراءات إلا قبل أسبوع. وتأسس نيس في عام 1904 ويدربه حالياً بطل العالم السابق باتريك فييرا أسطورة أرسنال، وفاز بأول مباراتين في الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.
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