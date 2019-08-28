سالم القاسمي يشيد بالمعسكر الدولي لأبطال المبارزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة بالنتائج المميزة التي يحققها المعسكر الدولي المشترك لنخبة من أبرز أبطال المبارزة الإيطاليين المصنفين في العالم مع نخبة لاعبي منتخبات الإمارات في المراحل السنية المختلفة، والمقام حالياً في دبي خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس الجاري.

وقال القاسمي خلال زيارته أمس الأول للمعسكر في صالة أسماء بنت النعمان: نثمن الجهود المبذولة لنجاح سير المعسكر الدولي للمبارزة، وأرحب بأبطال المنتخب الإيطالي المشاركين بالمعسكر وهم أليساندرو استيللا بطل العالم في الفلورييه «فرق» عام 2019، وتوماسو ماريني الحاصل على بطولة العالم مرتين في سلاح الفلورييه، وديفيد دي فيروللي الحاصل على ذهبية الأوليمبياد للشباب في الأرجنتين مؤخراً، وجيان باولو بوزاتشينو الحاصل على ذهبية كأس العالم في سلاح الايبيه 2019، ونقدر جهود المدربين القائمين على المعسكر شريف محمود مدرب الايبيه للمنتخب الإماراتي، وأسامة عادل مدرب الفلوريه بالإضافة إلى المدرب الإيطالي استيفانوا باريرا الخبير في الأسلحة الثلاثة "الايبيه والفلوريه والسابر".

وحث القاسمي لاعبي منتخبنا المشاركين بالمعسكر على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أكبر استفادة من أبطال العالم، لاعتلاء منصات التتويج وقال: لابد من بذل أقصى جهد في الإعداد الجاد والتدريبات اليومية، واستثمار المعسكرات والاحتكاك الجيد مع اللاعبين العالميين، والتركيز في تجربة الإعاشة والمحاكاة التي وفرناها لكم من أجل التعرف إلى التفاصيل الصغيرة التي تعني الكثير في مسيرة صناعة الأبطال.

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وأضاف: لابد أن تستفيدوا من الدروس والمحاضرات والتوجيهات من المدربين العالميين الحاضرين حالياً معكم، علماً بأن هذا هو المعسكر الدولي الأول من نوعه للمنتخب الوطني بدبي، وسنحرص على تكرار التجربة من خلال إقامة معسكرات دولية كبرى على المستويين الخليجي والعربي، وأيضاً الآسيوي والأوروبي بهدف تطوير معدلات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والارتقاء بمستوى اللعبة لدى المنتخب الإماراتي.

الجدير بالذكر أن التدريبات بالمعسكر تجرى يومياً على مرحلتين الأولى صباحية وتم تخصيصها للياقة البدنية والدروس الفردية، فيما تم تخصيص الفترة المسائية لمحاضرات مجمعة ومباريات بين المشاركين بالمعسكر.

ويضم المعسكر نخبة لاعبي المبارزة بالدولة وهم: مسعود المهيري وخليفة الكعبي ونورة البريكي وفاطمة الكعبي ولينا الكعبي وشما العبري وعزة الكعبي لاعبو نادي بني ياس الرياضي، واللاعبات شهد أحمد خرام وزينب جعفر وعائشة عبيد لاعبات نادي شباب الأهلي دبي، ومن مركز دبي للمبارزة اللاعبون محمد سعيد الصايغ وعبدالله أهلي وسيف أحمد لشكري، ومايد محمد ومن نادي الشارقة الرياضي اللاعبون محمد المازمي وعبد الرحمن الحوسني وحامد المازمي وخالد مبارك عنبر وأحمد الحمادي. ومن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اللاعبات لطيفة الحوسني وفجر المرزوقي وشوق بلال وزينب الحوسني وموضي الكعبي وعفراء أحمد وشيماء يعقوب وحصة أحمد وروان البلوشي ومريم النقبي.

أما اللاعبون الأجانب فهم: اليساندرو استيللا بطل العالم في الفلورييه فرقي عام 2019 واللاعب توماسو ماريني الحاصل على بطولة العالم مرتين في سلاح الفلورييه، وفي سلاح الايبيه يشارك اللاعبان ديفيد دي فيروللي الحاصل على ذهبية الأوليمبياد للشباب في الأرجنتين مؤخراً، وجيان باولو بوزاتشينو الحاصل على ذهبية كأس العالم في سلاح الايبيه 2019.