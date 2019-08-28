فيكتور وميثاء يودعان بطولة العالم للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع لاعب منتخبنا للجودو فيكتور منافسات بطولة العالم للجودو التي تتواصل بمدينة نيبون بودوكان اليابانية، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة 835 لاعباً ولاعبة يمثلون 147 دولة من بينها 13 دولة عربية، وتبلغ جوائزها مليون دولار.

وجاءت خسارة فيكتور في الدور الثالث من تصفيات وزن تحت 73 كجم الذي ضم 92 لاعباً من مختلف أبطال العالم، وخسر فيكتور أمس أمام اللاعب الجورجي لاشا (27 سنة) حامل ذهبية بطولة جراند سلام باريس ومراكش المغربية، بالرغم من فوز فيكتور(31 سنة) في منافسات الدور الثاني على اللاعب الأمريكي المرشح نيكولاس دبلوبولو بعد مواجهة مثيرة بين اللاعبين.. وسيلعب لاعبنا ايفان بعد غد الجمعة مع اللاعب البرازيلي رافييل.

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وودعت لاعبة منتخبنا الصاعدة ميثاء محمد النيادي (18 سنة) بطولة العالم للجودو بعد خسارتها من اللاعبة ليف نيلسون (25 سنة) وكانت ميثاء النيادي تخطت في الدور التمهيدي بطلة بوليفيا انتى اجولار (28 سنة)، وشهدت تلك المجموعة خسارة الكورية المرشحة جاندي أمام الصربية ماريكا، لتواجه البولندية الشابة في نهائي مبكر.

ومن نتائج المنتخبات العربية المشاركة، شهد وزن تحت 73 كجم خسارة الجزائري نورين فتحي في الدور قبل النهائي بعد فوزه على لاعب هايتي فيليب، وخسارة الأردني يونس إلياس أمام بطل اليابان، كما خسر اللاعب السعودي حمد سلمان أمام اللاعب الصيني سانغا وخسر مواطنه عبد الله البالي أمام الروسي دنيس، وخسر الكويتي حسين سليم أمام لاعب جيبوتي حسين عدن، وخسر المصري محمد محيي الدين أمام المقدوني جنبتار والمغربي أحمد المزياتي أمام الفرنسي شين، وبذلك يودع كافة اللاعبين العرب منافسات وزن تحت 73 كجم.

ومع انتهاء منافسات اليوم الثالث من البطولة تقدمت اليابان لصدارة الترتيب العام برصيد ذهبيتين بعد أن أهدتها بطلتها الذهبية أبى أوتا الميدالية الذهبية الثانية في وزن تحت 52 كجم بفوزها على الروسية الفضية ناتاليا كوزيوتينا وسط حضور حوالي 10 آلاف متفرج امتلأت بهم صالة البطولة التي شيدت عام 1964، والتي تم تأهيلها استعداداً لاستضافة منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020).