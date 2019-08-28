الجولة الأولى لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد أكثر من 150 من رياضيي الجوجيتسو من أبناء الدولة لانطلاق موسمهم التنافسي الجديد، وذلك عبر مشاركتهم في الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو والتي تستضيفها قرية الشعب في الشارقة يوم السبت المقبل.

وتضم البطولة المخصصة للرجال حصراً ثلاث فئات وهي فئة الناشئين (تحت 18 عاماً) وفئة الشباب (تحت 21 عاماً)، وفئة الرجال (فوق 21 عاماً)، وذلك ضمن ثمانية أوزان موزعة بين 46 إلى 94 كيلوجراماً لفئة الناشئين، وستة أوزان موزعة بين 56 حتى 110 كيلوجرامات لفئتي الشباب والرجال. وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين 4 دقائق، وخمس دقائق للشباب في حين يخوض الرجال نزالات تستمر لست دقائق.

وتُعتبر البطولة الفعالية الأولى من بين 18 سيشهدها هذا الموسم المحلي الحافل بالأنشطة والذي يأتي في أعقاب صيف ناجح تصدر فيه أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو ترتيب النسخة الرابعة من البطولة الآسيوية للجوجيتسو في منغوليا بفوزه ب 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات وفضية واحدة و6 ميداليات برونزية.

Advertisements

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: نحن في غاية السعادة لقرب انطلاق الموسم الجديد والذي يُشكّل فرصة كبيرة لأسرتنا المتنامية من رياضيي الجوجيتسو للتعلّم والتطوّر من خلال الاحتكاك وخوض المنافسات لكسب القدر الأكبر من الخبرات التي تؤهلهم لنيل الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وأضاف: أولت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات قدراً كبيراً من الاهتمام برياضة الجوجيتسو، ويتجلّى ذلك من خلال إنجازات منتخبنا الوطني الذي مثّل الإمارات أحسن تمثيل ضمن فعاليات النسخة الرابعة من البطولة الآسيوية للجوجيتسو والتي استضافتها منغوليا في وقت سابق من هذا العام.

ومضى يقول: تعتبر البطولة محطة مهمة في الموسم الرياضي الحافل، وتندرج ضمن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو لترسيخ حضور هذه الرياضة النبيلة في مجتمع الإمارات. ويمثل الرياضيون المتنافسون في البطولة 16 نادياً إماراتياً هي نادي العين ونادي الجزيرة ونادي الوحدة ونادي الإمارات ونادي الوصل ونادي الفجيرة للفنون القتالية و«إيه إف إن تي» ونادي بني ياس ونادي عجمان ونادي شباب الأهلي دبي ونادي الشارقة الرياضي و«فريق 777» و«كوماندو جروب» ونادي الظفرة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي النصر.