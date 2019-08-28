ختام ناجح لورشة عمل منسقي ومراقبي المباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في مقره بدبي ورشة عمل لمنسقي ومراقبي المباريات؛ لشرح مستجدات النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم «FA-Net»، وبعض الجوانب الخاصة بعمل منظمي المباريات لمسابقات اتحاد الكرة ضمن استعدادات لجنة المسابقات للموسم الكروي الجديد 2019 - 2020.

شارك في الورشة التي أشرفت عليها إدارة المسابقات بالتعاون مع إدارة الخدمات الذكية في اتحاد الكرة 40 منسقاً ومراقباً، وحاضر فيها محمد سرور النقبي رئيس قسم المسابقات، والمهندس كريم محمد من إدارة الخدمات الذكية.

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وأكد محمد سرور النقبي ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الورشة، ومتابعة أدق تفاصيلها، خاصة وأن جزءاً كبيراً منها يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، والتي أصبحت تشكل جانباً كبيراً من عمل مشرف ومراقب المباراة، داعياً الجميع إلى ضرورة التواصل الدائم مع إدارة المسابقات، والاطلاع المستمر على تحديثات القوانين واللوائح والأنظمة التي تحكم تنظيم وتسيير المباريات.

وقدم المهندس كريم محمد من إدارة الخدمات الذكية، شرحاً وافياً لمراقبي المباريات عن مهامهم على النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم «FA-Net»، والذي تضمن قائمة البداية إضافة إلى ملابس الفريقين وكتابة التقارير والبث الحي والعد التنازلي للمباراة؛ حيث يتم إدخال أحداث المباراة أولاً بأول، ويقوم النظام بتحديث الترتيب العام للمسابقة تلقائياً فور نهاية المباريات.

واشتملت الورشة كذلك على جزئية خاصة بالمنسقين الجدد، تناولت تعييناتهم في المباريات، وكيفية قبولها أو الاعتذار عنها على النظام الإلكتروني.