منتخب الإمارات للجوجيتسو يشارك في بطولة العالم للألعاب القتالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات للجوجيتسو في بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة التي تنطلق غداً في كوريا الجنوبية، وتستمر حتى 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتضم البعثة التي غادرت الدولة أمس للمشاركة في البطولة 3 لاعبين، هم بطلنا العالمي فيصل الكتبي، واللاعبان الصاعدان مانع البريكي، وعبدالله الكبيسي، بالإضافة إلى اللاعبتين مها الهنائي ومريم العامري، ويترأس البعثة عبدالله الزعابي مشرفاً إدارياً، فيما يقود المنتخب فنياً المدرب البرازيلي رامون ليموس.

وأكد ليموس أن المشاركة في مثل هذه البطولات مهمة، لأنها تقام بنظام الأوزان، وليس الأحزمة، وهو نفس النظام الذي تقام به البطولات الكبرى، وينظمها الاتحاد الدولي، كما أنها فرصة مميزة لإعداد لاعبينا ولاعباتنا وإكسابهم الخبرة اللازمة في إطار الاستعدادات المتواصلة لأبرز حدث وأهم بطولة لدينا في الموسم الحالي، وهي بطولة العالم التي ستقام بأبوظبي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمنتخبات في مختلف الفئات العمرية.

وعن استعدادات المنتخب قبل السفر إلى كوريا قال: استعداداتنا عادية، لأننا نحرص دائماً من خلال برامجنا التدريبية على استمرار التدريبات، لنجعل منتخباتنا مستعدة بشكل دائم لكل التحديات والبطولات، لا سيما أن البطولات والمشاركات لا تتوقف على مدار الموسم، سواء كانت داخلية أو خارجية، وعلى كافة المستويات الإقليمية أو القارية أو العالمية، لأن الإمارات تملك أكبر وأفضل مشروع في العالم لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو، وتأهيل المواهب وصناعة الأبطال.

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وعن توقعاته للمنافسة قال: بالتأكيد ستكون منافسة قوية للغاية، في ظل مشاركة الكثير من اللاعبين المصنفين في آسيا والعالم، ومن المؤكد أنها ستكون فرصة مثالية كي نتعرف فيها إلى آخر مستويات اللاعبين الذين سيحضرون بطولة العالم في نوفمبر المقبل، كما أننا سوف نحتك مع أغلب المدارس التدريبية في العالم، ونتعرف إلى آخر ما وصلت إليه فنون اللعبة، وكما نتابع في تشكيلة منتخبنا، فإنها تضم فيصل الكتبي وحده من أصحاب الخبرة، أما باقي العناصر فهم من اللاعبين واللاعبات الصاعدين والصاعدات.

من ناحيتها، أكدت مها الهنائي لاعبة منتخبنا الوطني، أنها مستعدة للمشاركة في البطولة، حيث خضعت لبرنامج تدريبي مكثف، تحت إشراف المدربة البرازيلية لينير، بواقع حصتين يومياً، وأنها لم تتوقف عن التدريبات والاستعدادات من بعد بطولة آسيا الأخيرة التي شاركت فيها في منغوليا، وحققت الميدالية البرونزية فيها.

وعن الوزن الذي ستشارك فيه، قالت الهنائي: «سوف أقوم بتغيير وزني في هذه البطولة، لأنني معتادة على اللعب في وزن 57 كجم، لكنني سأشارك في بطولة كوريا بوزن 52 كجم، وقمت بإنقاص وزني، لأن تلك البطولة مسموح فيها بالمشاركة في وزنين فقط للسيدات، هما 52 و70، والوزن الأقرب لي بالتأكيد هو 52، ولم أجد مشكلة في إنقاص وزني من خلال البرنامج التدريبي مع الحفاظ على لياقتي البدنية».

وعن هدفها من المشاركة قالت مها الهنائي: الهدف دائماً هو صعود منصات التتويج، لأننا اعتدنا ذلك في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأضافت: «أعتز بنجاحاتي وإنجازاتي في الجوجيتسو، وأسعى بمنتهى الحرص إلى تحقيق نجاحات موازية في التعليم، فأنا أدرس في تخصص هندسة الطيران بكلية التقنية في العين، وأبذل كل جهدي كي أتخرج وأخدم بلادي في هذا التخصص المميز، وأعترف بأن رياضة الجوجيتسو كانت وستبقى دافعاً مهماً لي كي أتميز في دراستي، لأنها تمنحني الطاقة الإيجابية المتجددة كلما أتدرب، وتساعدني على الارتقاء بمعدلات تركيزي، وفي تنظيم وفتي واستثماره بأفضل صورة».