شكرا لقرائتكم خبر عن روديشا ينجو من حادث مميت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا العداء الكيني دافيد روديشا حامل اللقب العالمي في سياق 800 متر من حادث مميت بإصابات طفيفة، وذلك بعد انفجار إطار سيارته واصطدامها بحافلة يوم الأحد على طريق نيروبي - كيسومو المزدحم. وقالت الشرطة إن البطل الأولمبي كان عائداً إلى منزله في كيلجوريس غرب البلاد وأضافت: «نقل روديشا بسرعة إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء عدم وجود كسور، وسمح له بالخروج للراحة في المنزل». وغاب روديشا (30 عاماً) عن المنافسات في العامين الماضيين بداعي إصابات في الظهر والركبة، لكنه بدأ تمرينات خفيفة على أمل المنافسة في أولمبياد طوكيو 2020.
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