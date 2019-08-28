بعثة «قضاة الملاعب» للمراحل السنية تُعسكر في نورمبيرغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت الدولة، صباح أمس، عبر مطار دبي الدولي بعثة حكام الفريق الثاني إلى جانب الحكام المتميزين من الفريق الثالث، إضافة إلى أربع حكمات إلى مدينة نورمبيرغ الألمانية؛ وذلك لإقامة معسكر إعدادي خارجي؛ استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020 والذي سيستمر حتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال صالح المرزوقي مشرف حكام المراحل العمرية في اتحاد الكرة، إن البعثة ضمت 32 حكماً وحكماً مساعداً، إضافة إلى أربع حكمات يشاركن في المعسكر ضمن خطة التعاون بين لجنة الحكام في اتحاد الكرة ولجنة كرة قدم السيدات؛ للارتقاء بمستواهن وتطويرهن، إضافة إلى مشاركة عدد من المدربين والمشرفين الفنيين على المعسكر.

وبيّن المرزوقي، أن معسكر نورمبيرغ يأتي استكمالاً لفترة الإعداد البدني والفني لحكام المراحل العمرية والتي أقيمت خلال فترة الصيف، وعكف الحكام والحكمات وتحت إشراف المدربين المعتمدين في اتحاد الكرة على مواصلة التدريبات في مقر اتحاد الكرة قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا.

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وأوضح المرزوقي: إن لجنة الحكام أنهت كافة الجوانب الخاصة بالمعسكر الذي سيشهد تدريبات مكثفة تستهدف الإعداد البدني ومحاضرات نظرية تشمل التقنيات الحديثة المستخدمة في التحكيم وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي أصبحت تحتل حيزاً مهماً وأساسياً ضمن خطة إعداد قضاة الملاعب؛ وذلك بحضور نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وقال: إن المعسكر سيشهد كذلك إجراء عدد من الاختبارات النظرية والبدنية للحكام والحكمات المشاركين والتي تندرج ضمن رؤية لجنة الحكام في اعتماد قضاة الملاعب الأفضل لإدارة مباريات مسابقات اتحاد الكرة ضمن مختلف فئاتها العمرية.

يذكر أن حكام الفريق الأول كانوا أنهوا وبنجاح معسكراً خارجياً في نورمبيرغ استمر للفترة من 7 يوليو/تموز إلى 9 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً فيما تحرص لجنة الحكام على تنظيم المحاضرات والورش التدريبية المكثفة لبقية كوادر المنظومة التحكيمية من مشرفين ومدربين ومقيمين؛ استعداداً للموسم الجديد.