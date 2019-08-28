شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يغيب عن دورتموند لأسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمس، بأن لاعب خط وسطه البلجيكي ثورجان هازارد، يعاني إصابة في الضلوع. وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أمس، أن هازارد تعرض للإصابة إثر الالتحام مع لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 3 - 1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وأضاف دورتموند أن هازارد «26 عاماً»، سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، متمنياً له التعافي العاجل.
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