دي بروين يجرد أوزيل من لقب «ملك التمريرات»

جرد صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين (26 عاماً) نجم مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية التاريخية نجم أرسنال الألماني مسعود أوزيل من لقب «ملك التمريرات» بعدما أصبح أسرع لاعب ينجز 50 تمريرة بعد مشاركته في صنع هدف زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في مباراة الفوز على بورنموث 3-1 مؤخراً. واستغرق دي بروين 123 مباراة ليكمل تمريراته ال 50 ويحطم رقم أوزيل السابق. ويبقى نجم أرسنال محافظاً على لقب أكثر اللاعبين تمريراً في 7 مباريات على التوالي للمدفعجية في 2015. وشهد أسطورة مانشستر يونايتد ايريك كانتونا تحطم رقمه القياسي (50 تمريرة في 143 مباراة مع ليدز واليونايتد) مرتين على يد أوزيل ودي بروين في غضون عامين.

ووصل 36 لاعباً لحاجز ال50 تمريرة واحتل دينيس بيرجكامب أسطورة أرسنال المركز الرابع ب 146 مباراة يليه سيسك فابريجاس ب 165 مباراة مع أرسنال وتشيلسي. وحطم دي بروين رقم زميله ديفيد سيلفا (50 تمريرة في 166 مباراة) لكن النجم الإسباني ما يزال متقدماً على الإنجليزي ديفيد بيكهام (50 تمريرة في 170 مباراة). وآشلي يونج لاعب اليونايتد هو الإنجليزي الوحيد حالياً ضمن ال 10 الكبار في اللائحة (50 تمريرة في 192 مباراة) خلف تيري هنري (174) ونولبرتو سولانو (178 مباراة).

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إنجاز دي بروين مميز أيضاً مع حقيقة تعرضه للكثير من الإصابات غيبته قرابة العام خلال الموسم الماضي وعاد بقوة هذا الموسم ليكمل 4 تمريرات حاسمة لكن ما يزال الطريق طويلاً أمامه للحاق برقم ريان جيجز أسطورة اليونايتد صاحب ال 162 تمريرة حاسمة. ودعم دي بروين زميله السابق الكابتن فنسنت كومباني بعد انتقادات طالت الأخير بسبب بداية صعبة مع فريقه أندرلخت كمدرب ولاعب في آن واحد. وقال دي بروين مدافعاً عن كومباني: «أعتقد أن الكثير من الناس يتمنون فشل كومباني، كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة ومن غير المعقول أن نتخيل أنه سيفوز بكل مباريات فريقه الجديد. البعض لا يحب رؤية كومباني مدرباً ولاعباً لكنني أعرف «فيني» جيداً وهو حتماً لا يكترث بما يقول الناس عنه. تحدثت إليه بضع مرات وهو سعيد بعمله الجديد، شاهدت طريقة لعب فريقه وهو جيد لكنه يفتقر لمهاجم صريح. كان لديه 50 لاعباً في بداية الموسم وتوجب عليه ترك 25 واحداً منهم يرحل وجلب 10 لاعبين جدد لذا من الصعب أن يندمجوا أولاً ويطبقوا الفلسفة التي تعلمها في سيتي ثانياً، سيحتاج لوقت وينجح في النهاية».

وعلى صعيد تشيلسي، ذكر تقرير أن النادي سيقدم عرضاً محسناً لمهاجمه أبراهام تامي (21 عاماً) بضعف الأجر (50 ألف استرليني أسبوعياً) رغم ارتباطه بعقد ل3 سنوات أخرى. وسجل أبراهام 26 هدفاً في موسم إعارته لأستون فيلا الموسم الماضي وقاده إلى الصعود للدوري الممتاز. وجهز تشيلسي عقوداً جديدة للاعبيه روبن لوفتس تشيك (150 ألف استرليني أسبوعياً) وكالوم هودسون أودوي مؤخراً كما مدد عقد ماسون ماونت بواقع 77 ألف استرليني أسبوعياً. وحصل أبراهام على قميص هيجواين بعد انتهاء عقد إعارة الأرجنتيني وعودته لليوفنتوس.

وفي نيوكاسل المنتشي بفوزه على توتنهام، كشف مدرب الفريق ستيف بروس عن تلقيه نصيحة من الأسطورة سير أليكس فيرجسون قبل خوض مباراته الثالثة أمام توتنهام بعد خسارتين من أرسنال ونورويتش الوافد الجديد. وقال فيرجسون في اتصال هاتفي مع بروس «ألعب بتواضع وتنبه للتفاصيل التكتيكية». بروس كان لاعباً تعاقد معه فيرجسون لمانشستر يونايتد وفاز معه ب 9 ألقاب بين عامي 1987و1996 ما جعل الرابط بينهما قوياً وسيواجه اليوم اختباراً أمام ليستر سيتي في كأس كاراباو.