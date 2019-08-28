ضياء السيد : فى حاجز بيني وبين النادي الأهلي وصعب جدا اني ادرب النادي الاهلي تاني

الموجز

قال ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق , أنه يرحب بتولي المناصب الإدارية داخل صفوف المنتخبات فقط، مشيرا إلى عدم ميوله إلى تولى المناصب الفنية داخل الأندية خصوصا النادي الأهلي .

وتابع كابتن " ضياء " خلال حواره ببرنامج " super time "والمذاع علي فضائية :"تايم اسبورت"، : في حاجز بيني وبين النادي الأهلي وصعب جدا أني أدرب النادي الأهلي تاني , مشيرا الي أن فرصة توليه المناصب الفنية داخل النادي الأهلي تكون في غاية الصعوبة .