شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة أمام بيلاروسيا فى ربع نهائى بطولة العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء منتخب ناشئي الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى نظيره البيلاروسى فى إطار ربع نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس .

تأهل منتخب ناشئو الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك .

جاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

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ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .