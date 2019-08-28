شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلى، أن المدرب الألماني المرشح لتدريب فريق الكرة الأول تخطت طلباته الميزانية الموضوعة من قبل ادارة النادي لملف المدرب، بعد الجلسة التي جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات الماضية.

وكشف المصدر، أنه بخلاف الراتب السنوي المرتفع، فإن الخواجه اشترط اصطحاب جهاز بالكامل بالإضافة لرغبته في جلب بعض المعدات التي ستمثل تكلفة اضافية على خزينة النادي.

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في الوقت الذي ستعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماع ظهر اليوم لاتخاذ قرارها النهائي في ملف المدرب الألماني سواء بالموافقة على شروطه واعلان التعاقد معه رسميا أو التوجه للخيار البديل.

وغادر أمير توفيق ألمانيا متوجها لاسبانيا امس لانهاء الاتفاق مع المدرب البديل تحسبا لرفض لجنة التخطيط التعاقد مع المدرب الألماني بسبب عدم تحمل الميزانية ذلك العبء المادي، في الوقت الذي لازالت مناقشات ادارة الأهلي في ملف الجهاز المعاون للمدرب الاجنبي جارية حيث تعالت اصوات بالابقاء على محمد يوسف بحيث يكون العنصر المصري الوحيد في الجهاز خاصة وان الخواجه يشترط القدوم بجهاز كامل، في الوقت الذي يعد محمد يوسف افضل خيار نظرا لعلمه بكل كبيرة وصغيرة داخل الفريق في الوقت الحالي.

ويدعم موقف يوسف رغبة لاعبي الفريق الكبار في الابقاء عليه، نظرا لنجاحه في لم شمل الفريق طوال الفترة الماضية وبالتحديد منذ اقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعد توديع بطولة كأس مصر.