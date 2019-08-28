شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة اليوم 28 / 8 / 2019 بالكأس والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك مواجهة مصيرية أمام مصر المقاصة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهى المواجهة الأولى التى ستجمع الفريقين فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الكأس.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

تنطلق مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء وتنقل قناة "أون سبورت" المباراة على الهواء مباشرة.

تأهل الزمالك والمقاصة لدور الـ 16

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.

Advertisements

قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحى وأحمد عبد العزيز مودى وشريف حازم وهانى سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو وباولن فوافى وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدى وصلاح أمين وعمرو مرعى.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

فى حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

فى خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو .

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.