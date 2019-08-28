شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: تلقيت عروض خارجية..وأرفض التدريب بالدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وانبي، انه تلقى اكثر من عرض خارجي للتدريب.د

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت اكثر من عرض تدريبي بالخارج ولكنه لم يرتقي لطموحاتي، فضلا ان العروض لا تستحق المغامرة والغربة، مضيفا: تلقيت ايضا عروض للتدريب بالدرجة الثانية في مصر ولكن أرفض التدريب الا في الممتاز.

وتابع، بخصوص الحديث عن تدريب المقاولون العرب حال رحيل النحاس، علمت هذا من المواقع الالكترونية ولكن لم يتحدث معي اي مسئول.