شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق ينهى التعاقد مع مدرب الأهلي خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد مصدر وثيق الصلة بمحمود الخطيب رئيس الأهلي المفوّض بالشأن الكروي أن أمير توفيق ينهي الإتفاق علي كل بنود عقد المدرب الأجنبي ويتابع معه على مدار الساعة لمناقشه البنود والشروط والوصول لصيغه نهائيه قلل التوقيع.

أضاف المصدر نفسه أنه لا صحة لما يتردد عن وجود أمير للبحث عن مدرب ، مؤكدا أن الاعلان عن العقد وإنهاء التعاقد قد ينتهي خلال 48 ساعة او ثلاثة أيام علي أقصي تقدير.

أما عن بقاء امير لمده تشير الي ان مرحله البحث لازالت جاريه فقال المصدر: قد يكون لدي أمير تكليف اخر بشأن المهاجم الأفريقي وبيع أزارو خاصة وأن الخطيب ولجنة الكرة كانوا قد أنهو الاختيار قبل سفر أمير لعرض العقود .

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وعن شروط التعاقد قال المصدر أنها تشمل رفع المبالغ المالية (المكافآت بنص في العقد) حتى يتمكن الأهلي من التعاقد مع مدرب لديه طموح الفوز بالبطولات الكبرى.

الأهلي يحاول أن يضع مبلغ مالي كبير من أجل الفوز ببطولة دوري أطبال أفريقيا ومبلغ أخر للتأهل لنهائي مونديال الأندية وكذلك كاسي السوبر المصري والافريقي وبالطبع الدوري وكاس مصر.

المصدر الذى أصر على عدم الكشف عن هويته قال أيضاً أن هذه البنود الجديدة على الكرة المصرية تسمح للمدربين الكبار الذين قد تتخطي رواتبه حاجز الـ2 مليون و500 ألف يورو لأن يوافقوا على العمل برواتب معقولة أيماناً منهم وطموحاً أيضاً في إنهم قادرون هلى الفوز بالبطولات الكبرى التى ذكرناها سابقاً والمؤكد أنها تدر أرباحاً مالية إلى خزائن النادي.

اما عن طول فترة غياب أمير توفيق فقد أوضح المصدر أن أمير قد يكون في الطريق للإتفاق مع مهاجم أفريقي يلعب في دوري أوربي كاليونان على سبيل المثال ليحضر للأهلي في إنتقالات يناير وفي نفس السياق قد يتم تسويق وليد آزارو.