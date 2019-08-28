شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات شائكة على مائدة اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعًا مهمًا اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية، لحسم عدد من الملفات العاجلة والمطروحة على مائدة اللجنة.

وتسعى اللجنة لحسم موقف لجنة المسابقات فى الموسم الجديد، سواء باستمرار عامر حسين فى اللجنة وتجديد الثقة فيه بعد تقديم استقالته خلال الساعات الماضية، أو بالتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة مسابقة الدورى العام حفاظًا على انتظام المسابقة، كما ترددت أنباء عن دخول محمد الشواربى عضو لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قائمة المرشحين لتولى رئاسة المسابقة.

وما زال موعد انطلاق مسابقة الدورى العام الجديد غامضًا، حيث لم يؤكد عمرو الجناينى انطلاق المسابقة فى الموعد السابق وهو 19 سبتمبر المقبل، أو تعديل الموعد، حيث أكد الجناينى أن هناك جدولاً كاملاً سيتم إعلانه قبل الدورى الجديد.. كما سيتطرق المجلس إلى أزمة موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 18 سبتمبر، وهو ما يجعل المباراة مهددة بالتأجيل، حيث يخوض القطبان مباراة ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من نفس الشهر، قبل مواجهة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

Advertisements

ومن المنتظر أن يتخذ اتحاد الكرة قرارًا خلال اجتماع اليوم بشأن عودة الجماهير فى مباريات الدورى الجديد، وآلية حضور الجماهير للمباريات عن طريقة الـFAN ID وغيرها من الإجراءات قبل عودة المشجعين لمباريات الدورى.

فى السياق ذاته يحسم اليوم اتحاد مصير دورة الترضية لتحديد الفرق الأربعة الجديدة المشاركة فى دورى القسم الثانى موسم 2019-2020، وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد دورة الترضية، بعد قرار زيادة عدد أندية الممتاز "ب" الجديد إلى 48 ناديًا بدلاً من 36 ناديًا.

وتقام الدورة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور، ويتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام ومصاريف الملاعب التى تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل، ويتم فى ختامها تصعيد أول وثانى مجموعة الصعيد المكونة من: الوليدية، التعدين، ناصر ملوى، تحرير أسوان، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من: أبى صقل، الشمس، بورتو السخنة، دمياط، وأول مجموعة بحرى المكونة من: سيدى سالم، الجزيرة بمطروح، كفر الشيخ، وتلا.