سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع النيجيرى جاكوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا مع النيجيرى جاكوب خلال الميريكاتو الصيفى الحالى فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين على أمل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد . كان مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا قد تعاقد مع عدد من لاعبى الدورى الممتاز وهم عاشور الأدهم لاعب الزمالك السابق وعمر سعد ظهير أيسر سموحه وعبد الله بيكا ووليد حسن ثنائى المصرى البورسعيدى.

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