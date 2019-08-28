شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفيفا تصل القاهرة للاجتماع مع اللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت إلى القاهرة أمس الثلاثاء، السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قادمة من زيورخ، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام تبحث خلالها إصلاح شؤون كرة القدم بمصر والقارة السمراء.

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وتلتقي سامورا خلال زيارتها مع المسؤولين باتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى، ومسؤولين بالاتحاد الأفريقي "الكاف".

وتأتي الزيارة في إطار عمل سامورا الذي يتعلق بالإشراف على شؤون اللعبة في القارة السمراء والمساعدة في عمليات إصلاح منظومة كرة القدم طبقا للقرار الذي تم اتخاذه في يوليو الماضي والذى بدأ تنفيذه لمدة ستة أشهر بداية من أغسطس الحالي.

وكشفت تقارير صحفية عن وصول سامورا الى القاهرة اليوم والتى أشارت خلالها الى انها ستلتقى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.