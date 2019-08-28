شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: تأخر الصفقات الجديدة لا يقلقنا ونثق فى لاعبينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حمد إبراهيم مدرب عام النادى المصرى، حالة القلق المسيطرة على الجماهير قبل إنطلاق الموسم الجديد بسبب عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية.

قال إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية إن اللاعبين الذين يضمهم المصرى حاليا مميزون للغاية وحققوا المركز الرابع فى الدورى الماضى وقادرون على تحقيق نتائج أفضل فى الموسم المقبل.

تابع أنه سواء تم تدعيم المصرى بصفقات جديدة أم لا، فاللاعبين الموجودين حاليا على قدر المسئولية والجهاز الفنى يراهن عليهم بقوة ولسنا قلقين بشأن تأخرالصفقات الجديدة.

ويشارك النادى المصرى فى الكونفدرالية الافريقية بالموسم الجديد بعد حصوله على المركز الرابع بالدورى.