الزمالك يصطدم بالعاشق والابن في طريقه إلى كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود نادي الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة كأس مصر التي يحملها لقبها منذ الموسم 2018/2019، وذلك بمواجهة مصر للمقاصة في دور الثمانية بالبطولة.

الزمالك تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين بتوقيع محمود علاء (ركلة جزاء)، ومحمود عبد العزيز في ثمن النهائي الذي أقيم في 23 أكتوبر من العام الماضي.

بينما تأهل المقاصة بعد التغلب على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم 24 أكتوبر الماضي، بهدفي فوافي وأنطوي، وسجل لاعب الأهلي الجديد محمد محمود هدف دجلة آنذاك.

الفريق الأبيض يستعين بصفقاته الجديدة التي دعم بها صفوفه عقب خسارة لقب الدوري الممتاز لصالح النادي الأهلي الذي تفوق عليه في أخر مباراة محلية رسمية بهدف نظيف.

الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك يفتقد الثنائي يوسف أوباما وأحمد زيزو للإيقاف، بينما اسبتعد مصطفى فتحي وخالد بو طيب ومحمد حسن وأيمن حفني لعدم الجاهزية.

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لكن مدرب الزمالك الجديد استعان بصفقات فريقه الجديد وضم أشرف بنشرقي وكريم بامبو ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمد أوناجم ومحمد عبد الشافي ومحمد عواد ومحمد أبو جبل لقائمة المباراة.

وفي الجهة الأخرى يتربص العاشق القديم، أحمد حسام (ميدو) للإيقاع بالفريق الذي يعشقه منذ نعومة أظافره، حيث كان مدرب المقاصة الحالي أحد ناشئي الزمالك والمفتون دائماً بحب القميص الأبيض ذو الخطين الحُمر.

ميدو يسعى لتحقيق أول فوز له في أول مباراة رسمية مع المقاصة، ولا يمانع أن يكون ذلك على حساب نادي الزمالك، بعد أن أعلن انتمائه التام لمكان عمله الذي يسعى للنجاح معه وتحقيق لقب الكأس أو الوصول للنهائي على أقل تقدير.

المقاصة أيضاً يضم ابن أخر من أبناء الزمالك لكنه ما زال في الملعب، محمد إبراهيم الراحل عن الفريق الأبيض هذا الصيف سيكون أحد المتربصين به مع ميدو ورجاله.

ويضم الفريق الفيومي عدداً من نجوم الدوري المصري المنضمين حديثاً لصفوفه مثل صلاح أمين المتخصص في هز شباك العملاق الأبيض، وإيدو موسيس نجم حرس الحدود السابق، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز.

ولن يسمح الفارس الأبيض لكل هؤلاء بعرقلة مسيرته نحو بطولته المُفضلة، خاصة بعد خروج النادي الأهلي من المنافسة على اللقب، واحتياج الزمالك لتحقيق 3 انتصارات فقط في الكأس ليحافظ على لقبه بنجاح.