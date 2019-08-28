رياضة | أزارو في قائمة المغرب النهائية لوديتي بوركينا فاسو والنيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو في قائمة المغرب النهائية لوديتي بوركينا فاسو والنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب القائمة النهائية لأسود الأطلسي التي تستعد لمواجهتي بوركينا فاسو والنيجر الوديتين يومي 6 و10 سبتمبر 2019. وضمت قائمة منتخب المغرب تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي وجاءت القائمة مكونة من ٢٧ لاعبًا وهم :- حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) Advertisements خط الدفاع: أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) – عمر بوطيب (الرجاء البيضاوي) – عصام شباك (مالاتياسبور التركي) – نبيل درار (فنيربهاتشه التركي) – بدر بانون (الرجاء البيضاوي) – جواد ياميق (جنوى الإيطالي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) – يونس عبد الحميد (ريمس الفرنسي) – فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) - خط الوسط: وليد الكارتي (الوداد البيضاوي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) – يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي) – أمين حاريت (شالكه الألماني) – سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) - المهدي كارسيلا (ستاندر دو لييج البلجيكي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – يونس بلهندة (جالطة سراي التركي) – عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) خط الهجوم: وليد أزارو (الأهلي المصري) - رشيد العليوي (آنجيه الفرنسي)

Advertisements