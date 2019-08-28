رياضة | أخبار برشلونة: رسالة نيمار الأخيرة إلى البرسا ورد فعل باريس على العرض الأخير وتحديد موعد الصفقة الكبري والتضحية بديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: رسالة نيمار الأخيرة إلى البرسا ورد فعل باريس على العرض الأخير وتحديد موعد الصفقة الكبري والتضحية بديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة اليوم الثلاثاء 27-8-2019، والخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني، أبرزها اقتراب حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء :-

نيمار يعلنها: سألعب في برشلونة فقط

حسم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشأن الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد.

وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعدما أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي بالابتعاد عن ملعب حديقة الأمراء أملا في العودة من جديد للدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار عقد جلسة مع ليوناردو، أمس الإثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال لبرشلونة، وليس أي نادٍ آخر.

وشدد نيمار أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، وإنما فقط برشلونة، وهو ما قد يعجل بحسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني.

وكان مسئولو برشلونة قد أرسلوا عرضاً رسمياً لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلا أن العرض تم رفضه من إدارة النادي الفرنسي بسبب ضعف المقابل المادي، حيث عرض برشلونة في البداية كوتينيو + مبلغ مالي لكن النادي الفرنسي رفض، ثم عاد برشلونة بالعرض الثاني يطلب فيه إعارة نيمار مع خيار الشراء في نهاية الموسم أو إعارته لمدة موسمين مع دفع 160 مليون يورو شراء إلزامي لكن باريس رفض أيضا بسبب ضعف المقابل المادي.

"سبورت" تكشف رد باريس على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

قدم نادي برشلونة عرضاً جديداً من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان وينتظر أن يكون ضمن الصفقة اثنين من لاعبي البارسا ومن بينهم اسم معروف وهو عثمان ديمبلي جناح الفريق.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن نتيجة اجتماع ممثلي نادي برشلونة مع نظرائهم في باريس سان جيرمان حول قضية نيمار دا سيلفا الذي أعلن رغبته للمقربين منه برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي بعد موسمين في صفوف الفريق بعد رحيله عن البارسا عام 2017.

واجتمع مسؤولو الجانبين اليوم الثلاثاء من أجل الاستقرار على حل بشأن اللاعب البرازيلي الذي يرفض الاستمرار مع باريس ويرغب في العودة مجدداً إلى برشلونة قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللقاء بين باريس سان جيرمان وبرشلونة حول نيمار قد انتهى بدون اتفاق، ومع ذلك، سوف يواصلون التفاوض ويبحثون عن حل، مع تفاؤل الجانب البرشلوني في إنه بإمكانهم إبرام صفقة الموسم وعودة البرازيلي لـ"كامب نو" قبل 2 سبتمبر.

وكان إريك أبيدال وخافيير بورداس وأوسكار غراو حاضرين نيابة عن برشلونة في الاجتماع، في حين كان ممثلو باريس سان جيرمان هو ليوناردو، مديرهم الرياضي بالإضافة إلى محامي الرئيس ناصر الخليفي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو والدفع على أقساط مختلفة، في حين طلب باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون دولار بالإضافة إلى نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبيلي

وأشارت الصحيفة الكتالونية أن مسؤولي برشلونة يشعرون بالتفاؤل نظرا لأن نيمار يفضل العودة إلى "كامب نو" ويرفض مبدأ الانتقال إلى ريال مدريد وذلك بشكل علني.

ودخل نادي برشلونة في مفاوضات على ضم نيمار وذلك منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن المفاوضات كانت معقدة نظراً لأن ريال مدريد ويوفنتوس دخلوا على خط المفاوضات من أجل ضم اللاعب وبالتحديد الأبيض ولكن يوفنتوس بنسبة كبيرة انسحب من الصفقة.

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان وذلك خلال عام 2017 حيثُ تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.

الصفقة تقترب.. برشلونة يقدم عرضه الأخير والمقنع لضم نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفدا من برشلونة سيغادر اليوم إلى باريس، لتقديم عرض الفريق الكتالوني الأخير لضم نيمار في الميركاتو الجاري.

ويتكون وفد برشلونة من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي.

وسبق لبرشلونة أن قدم عرضا الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد لبرشلونة سيكون على شاكلة الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على سان جيرمان لضم نيمار، مع إدراج بطاقة الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي فقد حصانته في "كامب نو" وأصبح متاحا في الميركاتو، بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه.

وأشارت صحيفة "آس" أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا العرض سيرفع سعر نيمار من 250 إلى 300 مليون يورو، مما يدل على أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه الأولى في هذه الصفقة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة عقد اجتماعاً لمناقشة الصفقات الجديدة للنادي، وعلى رأسها صفقة نيمار، وأكدت أن النادي الكاتالوني بصدد تقديم عرض أخير اليوم الثلاثاء لإدارة باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، ولكنه لن يختلف كثيراً عن عروضه السابقة.

وألمحت إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضاً.

ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئاً فشيئاً في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه، مما جعل اللاعب، على حد قول الصحيفة يفكر في البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان.

التفاصيل الأخيرة لصفقة "نيمار" مع برشلونة وريال مدريد

لا يزال مسلسل صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حديث وسائل الإعلام والصحافة العالمية بعد دخول برشلونة وريال مدريد في الصفقة طوال الفترة الماضية عقب إعلان اللاعب تمرده على النادي الفرنسي طالباً الرحيل عن حديقة الامراء من أجل خوض تجربة جديدة بعيداً عن الدوري الفرنسي راغباً في العودة من جديد للدوري الإسباني ولكنه لم يحدد حتي الآن خطوة انتقاله الرسمية.

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وكان مسئولو برشلونة قد أرسلوا عرضاً رسمياً لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلا أن العرض تم رفضه من إدارة النادي الفرنسي بسبب ضعف المقابل المادي، حيث عرض برشلونة في البداية كوتينيو + مبلغ مالي لكن النادي الفرنسي رفض، ثم عاد برشلونة بالعرض الثاني يطلب فيه إعارة نيمار مع خيار الشراء في نهاية الموسم أو إعارته لمدة موسمين مع دفع 160 مليون يورو شراء إلزامي لكن باريس رفض أيضا بسبب ضعف المقابل المادي.

في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة التعاقد مع اللاعب، ينتظر ريال مدريد موافقة باريس سان جيرمان من أجل الرد بعرض رسمي يفوق عرض برشلونة لخطف اللاعب من امام أعين الفريق الكتالوني، وحسم صفقة تاريخية سوف ينعش بها النادي الخط الهجومي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان والذي أعطي موافقته لرئيس الريال بالتعاقد مع اللاعب بعدما ابتعد عن ضم بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بسبب رغبة الشياطين الحمر في بيع اللاعب مقابل 200 مليون يورو.

"مؤشرات قوية".. الليلة إعلان إنضمام نيمار إلى صفوف برشلونة مقابل 170 مليون يورو

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن مفاوضات نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان حول إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من جديد إلى النادي الكتالوني قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو الأمر الذي يجعل من الممكن بأن يتم إنتقال اللاعب يتم خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، بأن المدير التنفيذي لنادي برشلونة أوسكار جراو، قد تواجد اليوم ضمن وفد برشلونة الذي سيقابل وفد باريس سان جيرمان من أجل التفاوض على صفقة نيمار، مؤكدة بأن جراو لم يحضر أي جلسة من قبل، وهو ما يؤكد بأن جلسة اليوم ستكون جلسة حاسمة لمستقبل البرازيلي نيمار.

وأكملت الصحيفة الإسبانية حديثها مؤكدة، بأن وفد برشلونة يتكون من إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، الذي لديه سلطة التوقيع على العقد، ومن المتوقع بأن تكون هناك أمور إستثنائية سوف تحدث خلال جلسة التفاوضات اليوم، وربما يتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة مساء اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر، بأن تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت بأن نادي برشلونة سيقدم عرضه الأخير إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم وسيكون بقيمة تصل لنحو 170 مليون يورو، على أن يتم تسديد هذه القيمة على مدار عامين، وليس دفعة واحدة.

وكانت برشلونة قد قدم عرض لباريس في الأيام الماضية، يقضي بإنتقال نيمار إلى صفوف البلوجرانا لمدة موسم واحد فقط مقابل 40 مليون يورو مع وجود بند إلزامية الشراء في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو، ولكن رفض نادي باريس هذا العرض، وأكد بأنه لن يتنازل عن خدمات نيمار إلا عن طريق البيع النهائي فقط.

كما كشفت أيضا تقارير صحفية إسبانية اليوم أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطا وحيدا من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الحالية.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.

برشلونة يضع بصمته الأخيرة في صفقة نيمار

أرسل نادي برشلونة وفداً إلى باريس، اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان، بحسب ما أشارت عدة تقارير أوروبية.

أشارت صحيفة سبورت الإسبانية، إلى أن الاجتماع سيكون حاسماً بين إدارة الناديين، بعد فشل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول.

وأقلت طائرة خاصة مدير كرة القدم في برشلونة لاعبه السابق الفرنسي آريك أبيدال، والرئيس التنفيذي، أوسكار غراو، والمدير في النادي خافيير بورداس.

وأضافت الصحيفة: "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 سبتمبر (أيلول) موعد إقفال باب الانتقالات، وسيقدم برشلونة عرضاً بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي قد يكون ضمن صفقة الانتقال

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن سان جيرمان يطلب 100 مليون يورو زائد ديمبيلي، والظهير البرتغالي نليسون سيميدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطا وحيدا من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الحالية.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.

خطوة أخيرة من برشلونة في صفقة نيمار

سافر وفد من نادي برشلونة الإسباني إلى مدينة باريس للاجتماع مع مسؤولي سان جيرمان، بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية الراهنة.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية أن إدارة برشلونة أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية، بقيادة السكرتير الفني إريك أبيدال والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، وكشاف المواهب في البرازيل أندري كوري، بالإضافة إلى ألفارو كوستا وهو أحد أصدقاء نيمار المقربين جداً.

ويتقدم برشلونة بعرض أخير وهو لاعبه عثمان ديمبيلي بالإضافة إلى مبلغ مالي، أو 170 مليون يورو كخيار شراء إلزامي بعد موسمين، ولا يبدو أن النادي الباريسي في طريقه للموافقة على هذه العروض.

بارتوميو يحسم مصير نيمار مع مدير برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم، أن خوسيه ماريا بارتوميو رئس نادي برشلونة الإسباني، عقد جلسة اليوم مع الفرنسي إريك أبيدال مدير تعاقدات النادي، لحسم مصير التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قناة "كواترو الإسبانية" فإن بارتوميو رئيس برشلونة، عقد اجتماعا مع إيريك أبيدال، بخصوص صفقة إعادة النجم البرازيلى نيمار نجم سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأضافت، أن الاجتماع بين الثنائي تطرق إلى مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق، والذي ينوي التخلي عن خدماته قبل غلق القيد الصيفي.

ويواجه البلوجرانا منافسة شرسة مع ريال مدريد غريمه التقليدي، للظفر بخدمات اللاعب المنتقل من صفوف برشلونة إلى سان جيرمان الفرنسي، عام 2017 بقيمة تبلغ 220 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي

برشلونة يعلق آماله على ديمبلي لحسم صفقة نيمار

أصبح الدولي القرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفربق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أخر آمال برشلونة الإسباني لحسم صفقة انتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية المقرر غلقها في اليوم الثاني مت شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، على وجود اتصال دائم بين توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وديمبلي نجم برشلونة، وذلك منذ شهر بونيو الماضي، في طل رغبة توخيل في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار دا سيلفا، الذي أصبح على مشارف الرحيل عن الفريق الباريسي، بعد إثارته للعديد من المشاكل داخل أروقة حديقة الأمراء.

وأضافت الصحبفة، أن ديمبلي يحظى بمتابعة كبيرة من جانب توماس توخيل، وكان يرغب حينها في التعاقد معه إلا أنه قرر الذهاب إلى برشلونة الإسباني ورفض العرض الفرنسي، ليزين الجوهرة الفرنسية قائمة البلوجرانا منذ عام 2017، ليخوض مع الفريق 66 مباراة، نجح خلالها في إحراز 18 هدفًا وصناعة 17 آخرين.