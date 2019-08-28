رياضة | أخبار ريال مدريد: الريال يستسلم أمام برشلونة في صفقة نيمار وزيدان يواجه الخطر وصفقة بديل بوجبا تقترب من النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الريال يستسلم أمام برشلونة في صفقة نيمار وزيدان يواجه الخطر وصفقة بديل بوجبا تقترب من النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 27 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد من الإنضمام إلى الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- برشلونة يوجه ضربة قاضية لريال مدريد في صفقة نيمار

يبدو بأن آمال ريال مدريد في الحصول على خدمات الدولي البرازيلي "نيمار دا سيلفا" قد أنتهت تمامًا، حيث أصبح نادي برشلونة هو الأقرب والأوفر حظًا للحصول على نجم باريس سان جيرمان، في حالة قرر النادي الباريسي التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف الحالي، وهذا بعدما أكد أكثر من مصدر صحفي إسباني، عن وصول برشلونة لإتفاق مبدائي مع نيمار وموكله ومع إدارة باريس بخصوص "صفقة الموسم".

وكان تقرير إسباني من صحيفة "سبورت" الكتالونية، قد أشارت إلى وصول وفد من قبل نادي برشلونة يضم عدة أسماء رفيعة المستوى في إدارة البلوجرانا على رأسها، أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، وذلك بجانب إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، الذي لديه سلطة التوقيع على العقد، وهو ما يعني بأن جلسة مفاوضات اليوم بين برشلونة وباريس سان جيرمان، قد تشهد عملية توقيع عقود إنتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة سبورت، بأنه في حالة وصول الطرفين إلى إتفاق بشأن صفقة نيمار، فقد يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في المواقع الإلكترونية لنادي باريس سان جيرمان، وكذلك نادي برشلونة، على أن يكون تقديم اللاعب مع الفريق الكتالوني خلال وقت لاحق من هذا الشهر، مؤكدة بأن برشلونة سيقدم عرضه الأخير لناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، بقيمة تصل لنحو 170 مليون يورو تدفع على عامين من أجل خطف نيمار دا سيلفا.

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت بأن ريال مدريد قد فقد كل حظوظه في الحصول على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي، ويبدو بأن إدارة ريال مدريد سوف تخطط لصفقة أخرى مدوية من أجل الرد على صفقة إنتقال نيمار إلى برشلونة، ومن المرحج بأن تكون هذه الصفقة تتعلق بنجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا بول بوجبا.

- وضع "فينسيوس" يثير الجدل والصدمة في ريال مدريد

أصبح وضع اللاعب البرازيلي الشاب فينسيوس، محير للغاية بالنسبة لجماهير ريال مدريد، فاللاعب الذي كان ينظر له بأنه واحد من أهم مواهب النادي الملكي، بل إنه أهم موهبة في ريال مدريد في الوقت، فجأة أصبح سير دكة الإحتياط، ولا يشارك بإستمرار مع المدرب زين الدين زيدان، والذي بدأ يعتمد بشكل كبير على الثنائي "جاريث بيل وخاميس درودريجيز" بدلًا منه، وهو الأمر الذي أثار حيرة الجماهير المدريدية.

فينسيوس في شهور قليلة تحول من واحد من اللاعبين الأساسين في صفوف ريال مدريد إلى لاعب إحتياطي لا يشارك بصفة أساسية دون أي أسباب، ويرى مسؤولي ريال مدريد، بأن البرازيلي هو واحد من المواهب الشابة البارزة على مستوى العالم، لدرجة إن ريال مدريد قد رفض الحديث عن دخوله كجزء في صفقة نيمار، حيث كان النادي الباريسي يسعى لإقحامه في الصفقة لتسهيل رحيل نيمار لسانتياجو برنابيو، وهو الأمر الذي رفضه النادي الملكي بشدة، وأكد بأن فينسيوس ليس للبيع.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الإدارة المدريدية ترغب في أن يعطي زيدان بعض الوقت والفرص للنجم البرازيلي الشاب، والذي يملك إمكانيات فنية جيدة، قد تساعد بشكل كبير النادي في مباريات الدوري والكأس وكذلك مباريات دوري الأبطال، ولكن يبقى القرار الأخير في يد المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، والذي يبدو بأنه قد قرر الإبقاء على جاريث بيل وخاميس رودريجيزي، وهو ما سيقلل من فرصة فينسيوس في الموسم الحالي.

وفي سياق منفصل، يبدو بأن نادي ريال مدريد قد فقد فرصه في الحصول على اللاعب البرازيلي الآخر "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما توصل برشلونة إلى إتفاق مبدائي مع النادي الباريسي، بحسب ما ذكرته الصحف الكتالونية صباح اليوم، مؤكدة بأن إجتماع حاسم سيعقد اليوم بين إدارة برشلونة من جهة وإدارة باريس من جهة أخرى لحسم تفاصيل الصفقة.

- نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم نادي ريال مدريد طلب الرحيل عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز اجتمع بإدارة ريال مدريد هذا الأسبوع وأبلغهم رغبة وكيله في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية رغبة رودريجيز في العودة للعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي على الرغم من أن رودريجيز كان أساسيًا في مباراة الملكي الأخيرة في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مينديز قدم عرضين لريال مدريد من أجل الموافقة على رحيل رودريجيز وهما أن ينتقل وكيله إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 42 مليون يورو أو الرحيل نهائيًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 35 مليونًا.

وكانت العديد من التقارير ووسائل الإعلام الإسبانية تضاربت حول تقدم ريال مدريد بعرض إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.

وكشفت التقارير الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به.

- ريال مدريد يتحرك بسرعة للتعاقد مع بديل بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل إغلاق الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن الجدير بالذكر أنه أصبح لاعب خط الوسط البرتغالي الرائع أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب مستوياته الرائعة، حيث حصل على عروض من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت التقرير على أن مستقبل اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 24 عامًا قد أصبح بعيدًا عن الاستمرار في سبورتنج لشبونة، بسبب الإغراءات التي نالها من نادي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا، والآن من جانب ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، فإن نادي ريال مدريد يدرس بالفعل فكرة التعاقد مع برونو فرنانديز، الذي كان هدفًا رئيسيًا بالفعل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحسبًا لفشل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.

- زيدان يقع في ورطة كبيرة.. ومستقبله في خطر

عاد الفرنسي زين الدين زيدان، لإنقاذ نادي ريال مدريد الإسباني، في مارس ولكن بعد خمسة أشهر لم يرتقي الفريق إلى المستوى المطلوب وبعد كل شيء حدث في الموسم الماضي كانت أشباح الموسم السابق موجودة ليراها الجميع في ملعب السانتياجو البرنابيو يوم السبت، حيث تعادل الفريق مع بلد الوليد.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان يستمر في التأكد من الخطوات التي يتخذها وهذا هو ما يعبر عنه عندما يلتقي بإدارة النادي التي تسأل عن الفريق، يثق الفرنسي في تشكيلته الحالية، والتي بنيت إلى حد كبير بناءًا على رغباته، ولكن هذا التعادل ضد بلد الوليد زرع بذور جديدة من الشك في أذهان كل مدريدي.

عودة خاميس رودريجيز وجاريث بيل إلى التشكيلة الأساسية حمست الجمهور ولكن قرارات زيدان في الشوط الثاني لم تملأ الجماهير بالثقة، وفي النهاية لم يكن الفريق قادرًا على الدفاع عن تقدمه البسيط وبمجرد أن سجل كريم بنزيما هدفًا سجل بلد الوليد التعادل.

أثار الفوز المقنع على سيلتا فيجو في أول أسبوع من الليجا تفاؤلاً جديدًا لمشجعي ريال مدريد، لكن النتيجة ضد بلد الوليد شهدت أن الأمل قد حل محله التشاؤم.

وحصل الفرنسي زين الدين زيدان على الدعم الكامل من النادي، سواء من حيث الصفقات أو التشجيع ولكن حان الوقت الآن للمضي قدمًا، يبدو أنه قد جدد شباب أمثال خاميس وبيل، لكنه يحتاج إلى إيجاد حل لفينيسيوس جونيور والحصول على أفضل النتائج من الوافدين الجدد.

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البلجيكي إيدين هازارد يمكن أن يغير ريال مدريد من تلقاء نفسه عند عودته من الإصابة ولكن من الجدير بالذكر ان زيدان لا يزال يؤمن بالحرس القديم، لكن كما رأينا ضد بلد الوليد وخلال الموسم الماضي فقد توقف تطوير هذا الفريق.

لا يزال النادي الملكي يرى زيدان كالرجل المناسب لمضي الفريق قدمًا، لكن بعض قرارات المدرب تم استقبالها ببعض المفاجأة.

سيكون شهر سبتمبر حاسمًا بالنسبة للفريق حيث يبدأ ذلك الشهر بمباراة ضد فياريال يوم الأحد وينتهي بمباراة ضد أتلتيكو مدريد وإشبيلية، هذه المباريات على وجه الخصوص يمكن أن تمثل مسار مستقبل زيدان وريال مدريد.

- بنزيما ينتصر على منتقديه ويقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على نجاح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسبانى، في إقناع إدارة الملكى بالحصول على عقد جديد عقب المستوى المميز الذي قدمه خلال أول مباراتين في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد على الترتيب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ABC" الإسبانية، فإن ناجي ريال مدريد سيجدد عقد لاعبه كريم بنزيما هذا الموسم 2019-2020، مع العلم بأن عقده الحالي مع الملكي ينتهي عام 2021.

وأوضحت التقارير أن بنزيما هو اللاعب الوحيد الذي تطور بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الحرس القديم، خلال الصيف الماضي لنادي يوفنتوس الإيطالي.

ومن الجدير بالذكر ان كريم بنزيما قد تمكن من تسجيل 224 هدفاً مع ريال مدريد حتى الآن، (150 هدف في الليجا)، مع العلم ان المهاجم الفرنسي بدأ موسمه بهدفين وأسيست في مباراتين.

وتمكن البنزو مهاجم ريال مدريد من إحراز هدفًا أمام سيلتا فيجو وأخر ضد بلد الوليد، وساهم بشكل مباشر في حصد 4 نقاط لمصلحة فريقه، ليؤكد مجددًا أنه اللاعب الأفضل في الفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي

- زيدان يطالب "هازارد" بالتمهل في العودة للمشاركة مع الملكي

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات إصابة النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم وجناح فريق ريال مدريد وموعد عودته إلى الملاعب، بعد ابتعاده عنها بداعي الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن البلجيكي إيدين هازارد يعمل جاهداً، من أجل العودة من الإصابة والمشاركة مع الميرنجي أمام فياريال، ولكن النادي لا يُريد الاستعجال.

وفي السايق ذاته أكدت التقارير، على أن المنتخب البلجيكي بقيادة مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز هو الآخر متفائل بشأن تواجد اللاعب معهم.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تعرض إيدين هازارد لإصابة عضلية قبل بداية الموسم الحالي، وقد أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع إلى الآن، حيث غاب عن مبارتين بداية الموسم التي لعبهما ريال مدريد ضد سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وألمحت التقارير لأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد لا يتعجل فى عودة النجم البلجيكى هازارد للمشاركة من جديد مع الملكى، مُفضلاً أخذ اللاعب لمزيد من الوقت للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بشكل تام.

- مياتوفيتش: ريال مدريد سيحصد كل الألقاب هذا الموسم

أعلن بيدجا مياتوفيتش، نجم خط هجوم ريال مدريد الإسباني السابق، على أن النادي الملكي سيُقاتل من أجل تحقيق جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، لكنه أعرب في الوقت نفسه، عن تشاؤمه من مستوي الفريق، مشيرًا إلي أن الفرق المنافسة هي الأفضل.

وقال مياتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "سننافس على الألقاب لكني لست متفائل ، فهناك فرق أفضل ، دعونا نرى ما إذا كان الفريق سوف يتعاقد مع لاعب آخر رغم أنني لست متفائل ، خط الوسط بطئ ولا يوجد الكثير من البدلاء، التعاقد مع لاعب خط الوسط أخر سيكون جيدًا للغاية".

وأضاف: "اللاعب الوحيد الذي يمكنه إحداث الفارق هو هازارد ، كنت أتوقع تغييرات أكثر قليلاً في الفريق هذا الصيف، أنا مندهش قليلاً من أن بيل بات الآن أساسياً بلا منازع ، لقد قام بعمل جيد في هاتين المباراتين ، عليك أن تعتمد عليه".

- شقيق بول بوجبا يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

صرح ماتياس بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، أنه يمكن أن يلعب مع شقيقه في نفس الدولة هذا الموسم.

وقد تعاقد ماتياس بوجبا مع نادي ماتشينجو الإسباني خلال هذا الموسم في صفقة انتقال حر قادماً من فريق تور الفرنسي .

واشارت تقارير بان بول بوجبا قريباً من الانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي في الحصول على خدماته.

وقال شقيق بول بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "عاجلًا أم آجلا سنلعب أنا وبول في نفس الدولة، وربما هذا الموسم".

وتابع: "ولكن هذا الأمر لا يتوقف عليه فقط، هو يمتلك عقداً مع ناديه".

وبسؤاله عن إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد: لا أعرف كيف ستنتهي هذه القصة، يقدم بول بلاءً حسنًا في انجلترا".

وتابع ماتياس: "مستقبله يعتمد على الناديين يونايتد ومدريد، إن كان ريال مدريد يريد شراءه وإن كان يونايتد يرغب في بيعه".

واختتم شقيق بوجبا تصريحاته: "يعرف العالم أجمع إعجاب شقيقي بمدريد وزيدان".

كما ان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يصؤ على ضم مواطنه بول بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو" وذلك رغم إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا وعدم الوصول لاتفاق مع مانستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد على ضم بوجبا الذي لا يمانع في الرحيل عن صفوف الشياطين إلا أن إدارة ناديه ترفض التفريط في خدماته.