رياضة | مياه البحيرة يواجه مركز شباب الحمام وديا غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يواجه مركز شباب الحمام وديا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الاول لنادي مياه البحيرة فريق مركز شباب الحمام فى الرابعة عصر غدا الأربعاء بأستاد شركة مياه البحيرة فى تجربة ودية جديدة ضمن سلسلة التجارب الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي ومساعديه محمد عزوز وياسرمنصور أستغلال التجارب الودية في الوقوف علي مستوي عدد من اللاعبين القدامي واللاعبين الجدد للأستقرار علي التشكيل الأمثل لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد

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لعب فريق مياه البحيرة 6 تجارب ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج

ويستعد فريق مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمت التعاقدات الجديدة كلاا من أحمد عبد الكريم، لاعب إنبي والمصري والسنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، ومروان السيد، صانع ألعاب الاتحاد السكندري، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه.

الجدير بالذكر أن مياه البحيرة تأهل لدورى القسم الثانى بقرار من إتحاد الكرة والذى قرر صعود جميع فرق الترقى بالموسم المنقضي من القسم الثالث إلى القسم الثانى ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى بالموسم المقبل.