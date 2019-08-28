رياضة | الترسانة يتعادل مع أف سى مصر إيجابيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يتعادل مع أف سى مصر إيجابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة الودية التى أقيمت اليوم بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة ونظيره نادى مصر بالتعادل الايحابي بهدفا لكل منهمل، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وسجل هدف الترسانة اللاعب محمد أشرف فى الدقيقة 21 من الشوط الأول الذى إنتهى بتقدم الترسانة على اف سى مصر بهدف ، وسجل هدف التعادل لنادى مصر اللاعب محمد جمال تريكه فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الثانى .

يذكر ان الترسانة قد خاض 5 وديات خلال فترة الإعدادات أمام كل من بنى سويف ، وخورفكان الإماراتى ، والشعلة السعودى ، وأحد السعودى ، والصفوة ، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف ، والشعله السعودى ، وخسر فى مبارتان من خورفكان ، وأحد ، وتعادل سلبى مع الصفوة ، بالاضافه الى ودية خلال المعسكر أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد، ومن المقرر ان ينتهى المعسكر ويعود الفريق الاول للترسانة يوم 29/8.

وقام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم (احمد حسين حارس المريخ ،وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس ، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكاكيلوباترا ، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما اسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة ).

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ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨_٢٠١٩ كل من (محمد رجب ريعو ، وأحمد انيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ).

بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم الابى لإنتهاء الاعاره وعودتهم لأنديتهم .

ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .

يقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من الترسانة، ووبتروجيت، والداخلية، والنصر، والبنك الأهلى، وسيراميكاكيلوباترا، والقناة، والمريخ، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وكوكاكولا، والزرقا.