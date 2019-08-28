رياضة | جيرو: مهمتي هي تظير مواهب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرو: مهمتي هي تظير مواهب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف جيرو خلال تصريحات صحفية قائلاً: "يتمتع تامي أبراهام بالجودة والموهبة، فهو يحتاج فقط إلى ممارسة المزيد والمزيد. وأعتقد إنه سيكون لتامي فرصة الوصول إلى مستوى جيد للغاية".
ونال الشاب الواعد تامي إبراهام مهاجم تشيلسي إشادة مدربه الجديد فرانك لامبارد بعدما سجل اللاعب البالغ عمره 21 عامًا هدفين ليقود فريقه للفوز 3-2 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن إبراهام، الذي سجل 26 هدفًا مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي الذي قضاه على سبيل الإعارة في الدرجة الثانية، ضمن تشكيلة متوسط أعمارها 24 عامًا، وهي الأصغر في تاريخ مشاركات النادي اللندني في الدوري الإنجليزي منذ فبراير 1994.
وجاء اعتماد لامبارد على أحد الشبان الرائعين، وهو لاعب الوسط ماسون ماونت البالغ عمره 20 عامًا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفًا في الشوط الأول قبل أن يغادر الملعب إثر كدمة في ربلة الساق.
وقال لامبارد الذي قاد ماونت عندما كان مدربًا لديربي كاونتي الموسم الماضي: ”إنه ذكي ويتدرب بجدية ويمكنه أن يحدث الفارق“.
ونجح تشيلسي في تحقيق الانتصار الأول له تحت قيادة الأسطورة السابق فرانك لامبارد وذلك على حساب نوريتش سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر ان الانتصار جاء بشق الأنفس وبنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، سجل كل من تامي إبراهام هدفين (د3، 68) وماسون مونت (د17) للبلوز، وكانتويل (د 6) والرائع تيمو بوكي (د31) هدفي نورويتش.