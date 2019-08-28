رياضة | جيرو: مهمتي هي تظير مواهب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرو: مهمتي هي تظير مواهب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يتمثل دوره الرئيسي في رعاية اللاعبين الشباب في تشيلسي مثل تامي أبراهام ومحاولة مساعدتهم على التحسن.

وأضاف جيرو خلال تصريحات صحفية قائلاً: "يتمتع تامي أبراهام بالجودة والموهبة، فهو يحتاج فقط إلى ممارسة المزيد والمزيد. وأعتقد إنه سيكون لتامي فرصة الوصول إلى مستوى جيد للغاية".

ونال الشاب الواعد تامي إبراهام مهاجم تشيلسي إشادة مدربه الجديد فرانك لامبارد بعدما سجل اللاعب البالغ عمره 21 عامًا هدفين ليقود فريقه للفوز 3-2 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن إبراهام، الذي سجل 26 هدفًا مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي الذي قضاه على سبيل الإعارة في الدرجة الثانية، ضمن تشكيلة متوسط أعمارها 24 عامًا، وهي الأصغر في تاريخ مشاركات النادي اللندني في الدوري الإنجليزي منذ فبراير 1994. Advertisements

وجاء اعتماد لامبارد على أحد الشبان الرائعين، وهو لاعب الوسط ماسون ماونت البالغ عمره 20 عامًا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفًا في الشوط الأول قبل أن يغادر الملعب إثر كدمة في ربلة الساق. وقال لامبارد الذي قاد ماونت عندما كان مدربًا لديربي كاونتي الموسم الماضي: ”إنه ذكي ويتدرب بجدية ويمكنه أن يحدث الفارق“.