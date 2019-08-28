رياضة | المنيا يتعادل سلبيا مع الشرقية للدخان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يتعادل سلبيا مع الشرقية للدخان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق المنيا سلبيا مع فريق الشرقية للدخان في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدخان.

وضم تشكيل المنيا في بداية المباراة كل من : عبد الكافي رجب، محمد ايمن، صالح موسى، محمد آدم، عباس مصطفى، محمد شديد، الشوبكشي، احمد عصام، سايكو، محمد محسن، شعبان عبد الحميد .

ثم أشرك المدير الفني للمنيا عدة لاعبين بالشوط الثاني وهم بدوي عاشور، وحسام حسن، وعمرو فيرون، واحمد رضا، وزيزو، وبرسوم محروس، و مصطفى كازلوف.

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من جانبه قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا أن المباراة كانت تجربة مفيدة للغاية وجميع عناصر الفريق ينفذون الخطط المتفق عليها بشكل جيد، ولكننا نحتاج لتدعيم قوي في الجانب الهجومي وهذا ما نسعى إليه في الفترة الحالية.

وأوضح كمونه أن مشاركة غالبية اللاعبين في المباريات تتيح رؤية أفضل العناصر للوصول الى التشكيل الأمثل ورفع كفاءة الآخرين.

ومن المقرر أن يخوض المنيا مباراته الثالثة خلال هذا المعسكر، يوم الخميس أمام فريق كوكاكولا.