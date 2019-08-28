الامارات | «170 مليون يورو وديمبلي».. عرض برشلونة الأخير لاستعادة نيمار

شكرا لقرائتكم خبر عن «170 مليون يورو وديمبلي».. عرض برشلونة الأخير لاستعادة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس، عن أن نادي برشلونة، بطل إسبانيا، أرسل وفداً، أمس، إلى باريس، في محاولة جديدة لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان.

وأشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية إلى أن برشلونة سيقدم عرضه الأخير لاستعادة نيمار، مقابل 170 مليون يورو، مع خيار إعارة في الموسم الأول، ومع إمكانية إضافة اللاعب عثمان ديمبلي إلى الصفقة، بينما يشترط سان جرمان 100 مليون يورو واللاعبين ديمبلي والبرتغالي سيميدو.

وأقلت طائرة خاصة مدير كرة القدم في برشلونة، الفرنسي اريك ابيدال، والرئيس التنفيذي، اوسكار غراو، وكذلك مدير النادي، خافيير بورداس.

وأضافت الصحيفة «يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل الثاني من سبتمبر» موعد إقفال باب الانتقالات.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن سان جرمان قد يطلب 100 مليون يورو وديمبيلي والظهير البرتغالي نلسون سيميدو.

وكان ممثلو النادي الكاتالوني التقوا مسؤولي سان جرمان، منتصف الشهر الجاري، من أجل التفاوض لاستعادة نيمار، بيد أن الاجتماع لم يُفضِ إلى أي اتفاق او تقدم ملحوظ.

وذكرت قناة «لاسيكستا» الإسبانية أن نيمار، المطارد من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الإعارة مع خيار إجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، أو بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين هما ديمبلي وسيميدو و100 مليون يورو.

ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئاً فشيئاً في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى ستة أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات.

من جانب آخر، يبدو أن حلم البرازيلي في حصد جائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته يتبخر شيئاً فشيئاً، ويؤكد هذا التصور غلاف مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي تمنح هذه الجائزة الثمينة سنوياً، في عددها الذي صدر أمس، بعد أن وضعت صورة لمهاجم سان جرمان وسطرت فوقها عبارة «يا له من ضياع». ونوهت المجلة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بأنها أعدت تقريراً عن نيمار ووصفته فيه بأنه «كارثة»، وأن مسيرته أصبحت متوقفة بعدما أعلن العصيان على سان جرمان من أجل العودة مرة أخرى إلى برشلونة الإسباني، أو على أقل تقدير الانضمام لريال مدريد. وقالت المجلة الفرنسية: «كان يتعهد ببسط سيطرته على عالم كرة القدم، لكن نيمار لم يتمكن بعد من تحقيق تنبؤاته، خصوصاً بعدما انتقل لباريس سان جرمان».

وعقدت مجلة «فرانس فوتبول» مقارنة بين نيمار وبين مواطنيه ممن سبقوه إلى معانقة المجد في عالم الساحرة المستديرة، مثل بيليه وجارينشيا وزيكو وروماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكاكا، حيث أكدت أن نيمار لايزال «صغيراً» أمام هؤلاء النجوم الكبار.

- مجلة «فرانس

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فوتبول» تصف نيمار

بـ«الكارثة»، وتعتبره

لاعباً صغيراً مقارنة

بكبار نجوم البرازيل

التاريخيين.

6

أيام فقط متبقية

على غلق سوق

الانتقالات الصيفية،

وبات نيمار أقرب للبقاء

في باريس منه للرحيل.