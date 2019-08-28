الامارات | بني ياس يتعاقد مع الصربي ساسا إفكوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتعاقد مع الصربي ساسا إفكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم تعاقدها مع الصربي ساسا إفكوفيتش، قادماً من ماريبور الصربي، لينضم إلى «السماوي» بداية من الموسم الحالي، دون الكشف عن مدة أو قيمة العقد.
وأوضحت الشركة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن إفكوفيتش يتميز بطول القامة التي تبلغ 192 سنتيمتراً، ما منحه أفضلية في إحراز الأهداف، رغم أن مركزه في خط الدفاع. وأضافت: «إفكوفيتش شارك، أخيراً، مع ماريبور في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، ما أسهم في تأخره في الانضمام إلى (السماوي)، إذ تم التعاقد مع اللاعب الصربي وفقاً لرؤية المدرب الألماني وينفريد شايفر، بعد المفاضلة مع العديد من اللاعبين».
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