الامارات | فان روين ضمن الـ«توب 10» في «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فان روين ضمن الـ«توب 10» في «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجنوب إفريقي إريك فان روين لقب البطولة الاسكندنافية بعد منافسة حبست الأنفاس مع الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك في السويد، ليحصل على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة.

وبهذا الفوز دخل فان روين (التوب 10)، حيث قفز من المركز 19 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن كسب 460 نقطة.

واقترب فيتزباتريك، بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2016، من لائحة أفضل خمس لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد انتقاله من المركز التاسع إلى المركز السادس عقب حصوله على المركز الثاني للمرة الثالثة هذا الموسم.

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وفي الوقت نفسه، شارك دين بورميستر وهنريك ستينسون، الفائز مرتين ببطولة جولة موانئ دبي العالمية، في المركز الثالث في البطولة.

وانتقل بورميستر من المركز 142 إلى المركز 101 بينما تقدم ستينسون من المركز 35 إلى 24 في ترتيب «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا أبوظبي إتش إس بي سي وأوميغا دبي ديزرت كلاسيك.