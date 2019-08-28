الامارات | الزمالك يطلب 100 مليون جنيه تعويضاً لرحيل كهربا

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب 100 مليون جنيه تعويضاً لرحيل كهربا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أنه سيطلب 100 مليون جنيه تعويضاً في شكواه للمحكمة الرياضية الدولية، بعد رحيل محمود عبدالمنعم (كهربا)، إلى نادي أفيس البرتغالي، رغم ارتباطه بتعاقد مع القلعة البيضاء.

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك إلى أفيس البرتغالي مستنداً إلى عدم توثيق تعاقده باتحاد الكرة المصري. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، صباح أمس، إن فائض ميزانية الزمالك في العام الجاري وصل إلى 170 مليون جنيه. في جانب آخر أعلن مدرب الفريق، الصربي ميتشو، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقررة اليوم، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك الصفقات الجديدة في فترة الإنتقالات الصيفية، بجانب القوة الضاربة للفريق، حيث وُجد كل من: محمد عواد ومحمد أبوجبل في حراسة المرمى، ومعهم محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحازم إمام، وحمدي النقاز وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وفرجاني ساسي، وشيكابالا ومحمد أوناجم ومحمد عنتر، وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وكريم بامبو، ومصطفى محمد وعمر السعيد.