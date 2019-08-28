الامارات | كونتي يحذر يوفنتوس برباعيةالإنتر في ليتشي

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يحذر يوفنتوس برباعيةالإنتر في ليتشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه إنتر ميلان، بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي، إنذاراً شديد اللهجة إلى يوفنتوس، بطل المواسم الثمانية الماضية، بفوزه الكبير على ضيفه العائد بين الكبار ليتشي 4-صفر، أول من أمس، في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخلافاً ليوفنتوس، الذي بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على مضيفه بارما 1-صفر، قدم إنتر أداء هجومياً حماسياً في أول مباراة رسمية له بقيادة لاعب ومدرب يوفنتوس السابق كونتي.

ودفع كونتي بالوافدين الجديدين البلجيكي روميلو لوكاو وستيفانو سينسي، فكانا عند حسن ظنه بهزهما الشباك في أول اختبار رسمي مع «نيراتسوري»، كما سجل الهدفين الآخرين بروزوفيتش وكذلك كاندرييفا. وفي غياب المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، الراغب في الرحيل عن «جوسيبي مياتسا»، أظهر إنتر في أول مواجهة له ضد ليتشي منذ يناير 2012 حين خسر صفر-1، قبل أن يهبط بعدها الأخير الى الدرجة الثانية ويعود هذا الموسم الى الأولى.