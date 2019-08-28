الامارات | البرازيلي ويليام بوتكر يقترب من شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ويليام بوتكر يقترب من شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد مدرب إنترناسيونال البرازيلي، أودير هيلمان، اللاعب ويليام بوتكر، من مواجهة إنترناسيونال أمام غوياس في الدوري البرازيلي، وذلك تمهيداً لحسم مستقبل اللاعب بالانضمام إلى شباب الأهلي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية.

وأوضحت صحيفة «ناينتي مين» أن مفاوضات شباب الأهلي مع إنترناسيونال البرازيلي لم تتوقف حول ضم البرازيلي بوتكر خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن «فرسان دبي» حاول حسم الصفقة في الفترة الماضية، لكن النادي البرازيلي ينتظر التواصل مع وكيل أعمال اللاعب، لمعرفة آخر تطورات العرض الإماراتي، وإذا كانت وصلت إلى المرحلة الرسمية. وكان ويليام بوتكير قد أثار التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى شباب الأهلي، بقيامه بمتابعة الحساب الرسمي للنادي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، في إشارة إلى وجود اهتمام رسمي من «فرسان دبي»، كما ذكرت صحيفة «ريفيستا كولارادا» البرازيلية أن اللاعب لديه الرغبة في الرحيل عن ناديه إنترناسيونال البرازيلي. وأضافت: «بوتكر يعاني إصابة في الأنف ولا يشارك مع فريق إنترناسيونال بشكل مستمر في 2019، حيث خاض سبع مباريات، بواقع أربع مباريات في الدوري البرازيلي، وثلاث في كأس ليبرتادوريس».

وانتقل بوتكر إلى إنترناسيونال في 2017 قادماً من بونتي بريتا مقابل مليوني يورو، إذ كان موسم 2018 أبرز مواسمه مع بطل كأس العالم للأندية في 2006، بعدما لعب اللاعب 30 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف، وكانت أرقامه جيدة، أبرزها معدل التسديد في المباراة 1.4 تسديد، والفرص المحققة الضائعة (9)، وصناعة فرص (2)، ونسبة نجاح التمرير 83%، ومعدل المراوغات الناجحة في المباراة 1.3، ومعدل الالتحامات الناجحة في كل لقاء 4.7.

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يذكر أن شباب الأهلي يضم حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم: المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، المستمران من الموسم الماضي، بينما تم التعاقد مع السويسري ديفيد مارياني قادماً من لافسكي صوفيا البلغاري، والأرجنتيني فيديريكو كارتابيا قادماً من نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، بينما في حال التعاقد مع البرازيلي ويليام بوتكر، سيتم الاستغناء عن أحد اللاعبين، لوفانور أو دياز.

في حال التعاقد مع البرازيلي ويليام بوتكير،

فسيعني ذلك الاستغناء عن لوفانور أو دياز.