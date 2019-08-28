الامارات | الظفرة يجدّد عقد عبدالرحمن يوسف حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يجدّد عقد عبدالرحمن يوسف حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة تجديد عقد لاعب الفريق عبدالرحمن يوسف، لمدة أربعة مواسم أخرى، حسب ما ذكرت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأوضحت أنها واصلت خطة تأمين استمرار نجوم الفريق، وذلك بتمديد عقد عبدالرحمن يوسف حتى 2023، إذ يبلغ اللاعب من العمر 26 عاماً، ويعدّ من العناصر الأساسية في صفوف «فرسان الظفرة»، بمشاركته في 17 مباراة في الموسم الماضي، كان منها 15 مباراة في دوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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