الامارات | موسم الجوجيتسو ينطلق السبت من الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الجوجيتسو ينطلق السبت من الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن انتهاء التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد عبر إقامة الجولة الأولى من كأس نائب رئيس الدولة، التي تستضيفها قرية الشعب في الشارقة السبت المقبل، بمشاركة نحو 150 رياضياً.

ويشارك رياضيون من 16 نادياً هي: نادي العين، الجزيرة، الوحدة، الإمارات، الوصل، الفجيرة للفنون القتالية، إيه إف إن تي، بني ياس، عجمان، شباب الأهلي، الشارقة الرياضي، فريق 777، كوماندو جروب، الظفرة، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي النصر.

وتُعد البطولة أول نشاطات الموسم الذي سيشهد 18 فعالية، فيما تعقد الجولتان الثانية والثالثة في 13 ديسمبر في الفجيرة و13 مارس في دبي. وتضم بطولة الذكور ثلاث فئات هي: فئة الناشئين (تحت 18 عاماً)، وفئة الشباب (تحت 21 عاماً)، وفئة الرجال (فوق 21 عاماً)، وذلك ضمن ثمانية أوزان موزعة بين 46 و94 كيلوغراماً لفئة الناشئين، وستة أوزان موزعة بين 56 حتى 110 كيلوغرامات لفئتي الشباب والرجال. وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين أربع دقائق، وخمس دقائق للشباب، في حين يخوض الرجال نزالات تستمر ست دقائق.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري: «نحن في غاية السعادة لقرب انطلاق الموسم الجديد الذي يُشكّل فرصة كبيرة لأسرتنا المتنامية من رياضيي الجوجيتسو للتعلّم والتطوّر من خلال الاحتكاك وخوض المنافسات، لكسب القدر الأكبر من الخبرات التي تؤهلهم لنيل الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة». وتابع محمد الظاهري في تصريح صحافي: «تعد البطولة محطة مهمة في الموسم الرياضي الحافل، وتندرج ضمن جهود الاتحاد لترسيخ حضور هذه الرياضة النبيلة في المجتمع، وتعزيز موقع الدولة كموطن للجوجيتسو».

- ستقام الجولتان الثانية والثالثة في 13 ديسمبر بالفجيرة و13 مارس في دبي.

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- تشمل المسابقة ثلاث فئات للذكور يتنافسون في ثمانية أوزان بين 46 و110 كلغ.

18

فعالية يشهدها

الموسم الجديد

للجوجيتسو تنطلق

بمسابقة الكأس.