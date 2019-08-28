الامارات | نادي الحمرية يفتح باب التسجيل في الألعاب الجماعية والفردية إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية يفتح باب التسجيل في الألعاب الجماعية والفردية إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية عن فتح باب التسجيل والانتساب في مختلف الرياضات في الألعاب الجماعية والفردية والبحرية، وذلك عبر حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أمين السر العام رئيس لجنة الإعلام والاتصال بالنادي عمار علي المهيري، إن النادي ضمن مشروعه للتوسع بمنظومة الألعاب المقدمة لأبناء منطقة الحمرية والمناطق المجاورة، أطلق العديد من الإعلانات التشجيعية لفتح باب الانتساب والتسجيل بمختلف الرياضات التي يزخر بها النادي.

Advertisements

وأضاف المهيري أن هنالك اشتراطات تشجيعية تدعم سياسة الاستقطاب التي بلور بنودها مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة عبيد الشامسي، مشيراً إلى أن الألعاب والرياضات في المجالات الجماعية (مدرسة الكرة، فريق الكرة تحت 14 عاماً، فريق الكرة تحت 16 عاماً، فريق الصالات)، والألعاب الفردية (أكاديمية وفريق السباحة، الدراجات الهوائية، القوس والسهم، التايكواندو، ألعاب القوى، الشطرنج)، والألعاب البحرية ضمن فريقي (الشراع والتجديف الحديث)؛ كلها تستقبل الأبناء للانظمام في صفوفها وممارسة الرياضات، تحت إشراف نخبة من المدربين الرياضيين المتخصصين، منوهاً بأن مجلس إدارة النادي عمل على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للاعبين، بجانب المنشآت الرياضية الحديثة المتوافرة والمستلزمات الرياضية المناسبة.

وكشف في تصريح صحافي النقاب عن بدء النادي استقبال المواهب الشابة وذوي المهارات في مجالات: (حفظ وتلاوة القرآن الكريم وحفظ الحديث الشريف، المعلومات العامة، الإنشاد، الرسم، التصوير، القصة القصيرة، الخط، الأفلام، الشعر، النثر، الإلقاء، الخطابة، الابتكار، المسرح، التطوع، الشطرنج)، وذلك للانضمام للفريق الثقافي بالنادي الذي يحمل شعار (تنمية.. تطوع.. مشاركة)، ويطلقه النادي بمناسبة نيل الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، مؤكداً على أن النادي وفر متطلبات التفاعل الثقافي ضمن مرافق تدعم التميز والريادة عبر مجلس الحمرية للشباب ومكتبة ومتحف ومسرح النادي، بجانب توافر القاعات التدريبية والتفاعلية، حيث يشارك الفريق في العديد من المنافسات والبطولات الثقافية والمجتمعية ومنصات التطوع المختلفة.