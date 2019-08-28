الامارات | «دبابة» تثير جدلاً قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبابة» تثير جدلاً قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مشجعو ريد ستار بلغراد الصربي جدلاً بعد وضعهم دبابة عسكرية خارج ملعبهم، قبل مباراة فريقهم مع ضيفه يونغ بويز السويسري، أمس، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووضعت دبابة «تي - 55» التي تم تجديدها بعد شرائها من مستودع للجيش، خارج الملعب كوسيلة «جذب» وفقاً للنادي الصربي، الذي كان تعادل ذهاباً خارج ملعبه 2-2 مع يونغ بويز. لكن الخطوة قوبلت بإدانة صارمة من الجارة كرواتيا التي رأت فيها رمزاً للهجوم الذي شنته القوات الصربية على مدينة فوكوفار في حرب التسعينات.

وانتقد مقال نشرته صحيفة «سبورتسكي» الرياضية الكرواتية «الاستفزاز المَرَضي من بلغراد». ورأت أن المشجعين الصرب «يريدون اللعب في (الأبطال) وهم يحتفلون بأحد أسوأ الجرائم».