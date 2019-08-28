شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يكشف موقفه من المشاركة في بطولة «كأس ديفيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، عن عزمه المشاركة في بطولة كأس ديفيز بشكلها الجديد، والتى تحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر المقبل.

وسبق أن توج ديوكوفيتش بلقب البطولة من قبل في عام 2010، وأعلن قائد الفريق الصربى، نيناد زيمونيتش، عن مشاركة اللاعب في البطولة.

ويأتى قرار ديوكوفيتش بالمشاركة في البطولة، بعد إقناع زيمونيتش له بضرورة القتال من أجل الفوز باللقب، لتوفير الأموال للاتحاد الصربى للعبة.

وتتواجد صربيا في المجموعة الأولى إلى جانب كل من فرنسا واليابان، وبالتالى يُعد ألكسندر زفيريف اللاعب الوحيد من المصنفين الذي لم يؤكد مشاركته في البطولة التي يغيب عنها النجم روجر فيدرر بسبب عدم تأهل سويسرا إليها.

من جهة أخرى، كشف المدرب الأمريكى الشهير، لارى ستيفانكى، عن أسباب رفضه لتدريب آندى موراى في بداية مسيرته الاحترافية.

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وأشرف ستيفانكى في مسيرته على تدريب مجموعة من اللاعبين العظماء من أمثال جون ماكنرو ومارسيلو ريوس وتيم هينمان وآندى روديك.

وقال ستيفانكى، في تصريحات نقلها موقع «تنس ورلد»: «فى البداية أحب أن أوضح أنى أستمتع كثيرًا بآندى، فهو من أكثر الشخصيات المرحة التي قابلتها، كما أحترمه كثيرًا كمقاتل، ففى أفضل مستوياته هو قادر على تقديم الأسلوب الدفاعى والهجومى بنفس الكفاءة».

وأضاف: «تواصل معى فريق موراى عندما كان يتواجد في التصنيف 68 عالميًا، وحينها فضلت العمل مع فرناندو جونزاليس لأسباب عديدة».

وتابع: «لم أرغب في خوض تحدى موراى في ذلك التوقيت، كان من الصعب علىّ بناء لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا، في تجربة مماثلة لما مررت به مع مارسيلو ريوس».

وواصل: «فى ذلك التوقيت كان لدى 3 أبناء، الأمر لا يتعلق بضرب بعض الكرات، بل بحياة بالكامل، هو يحتاج تواجدى إلى جانبه لمدة 40 أسبوعًا في العام، وهذا أمر صعب بتلك المرحلة من حياتى».

واختتم: «لم أكن مستعدًا لذلك، قررت الذهاب إلى جونزاليس، حينها كان يبلغ من العمر 25 عامًا ويتواجد في التوب 20 في التصنيف العالمى، ويملك ضربة أمامية مذهلة، اتخذت قرارى ولا أشعر بالندم عليه الآن».